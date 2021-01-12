От Тайваня до Либерии. Какие страны наиболее эффективно противостояли коронавирусу

Лучшие результаты в борьбе с covid-19 продемонстрировали азиатские страны, которые сумели ограничить распространение заболевания. Также неожиданно эффективность продемонстрировали некоторые страны Африки. Портал mint составил рейтинг государств, которые лучше всех боролись с коронавирусом.

От Тайваня до Либерии. Какие страны наиболее эффективно противостояли коронавирусу

Лучший на раннем этапе: Тайвань. Один зарегистрированный случай смерти от covid-19 на 3,4 млн человек. Страна быстро приостановила перелёты из Китая, организовала карантин и поддержку для путешественников, ввела обязательное ношение масок.

Наиболее опытная: Либерия. Одна смерть на 55040 человек. Сильно пострадав от эпидемии Эболы в 2014 году, стала одной из первых стран, которые начали скрининг на covid-19 в аэропортах и вели другие меры контроля: быстрое тестирование, полное отслеживание контактов и карантин.

Опровергла все ожидания: Новая Зеландия. Один случай смерти на 204 человек. Изначальные прогнозы предвещали сильный всплеск заболевания на островах. Но в феврале страна приступила к реализации плана по борьбе с пандемией, включая подготовку больниц и введение политики пограничного контроля, а в марте начала жесткую блокировку. К июню пандемия в Новой Зеландии была объявлена завершённой, а все более поздние случаи были от иностранных путешественников, которых перемещали на двухнедельный карантин после прибытия.

Лучшие результаты тестов: Южная Корея. Один случай смерти на 63?290 человек. Когда стало ясно, что люди, не имеющие симптомов, могут распространять вирус, страна провела раннее и агрессивное тестирование, ввела отслеживание контактов и карантин.

Лучшие условия карантина: Гонконг. Один случай смерти на 54?810 человек. В Гонконге очень высокая плотность населения, но сохраняется низкий уровень заболеваемости за счёт создания обязательных протоколов изоляции, карантинных центров для людей с вирусом и тех, кто вступал с ними в тесный контакт.

Лучшая в информировании: Финляндия. Один случай смерти на 10?510 человек. Финляндия, благодаря своей высокой медиаграмотности, смогла обучить людей тому, как бороться с ложной информацией по поводу вируса, распространяя информацию в социальных сетях и на цифровых платформах.

В Украине по состоянию на 10 января covid-19 с начала пандемии выявлен у 1,11 млн человек. За прошлый день коронавирус подтвердили у 5292 человек. Детальнее о распространении заболевания в Украине и мире можно посмотреть по ссылке.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Власти Китая не пустили экспертов ВОЗ в УханьВласти Китая не пустили экспертов ВОЗ в Ухань
Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"
Майдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание КонгрессаМайдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
Зеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весеннийЗеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний
На Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газНа Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газ
Блок рекламы


Похожие новости
Верховный Суд разъяснил, какие действия задержанного нельзя считать сопротивлением полицииВерховный Суд разъяснил, какие действия задержанного нельзя считать сопротивлением полиции
Минздрав по результатам 2020 года считает деятельность ГП "Медзакупки" неэффективнойМинздрав по результатам 2020 года считает деятельность ГП "Медзакупки" неэффективной
Степанов уточнил, какие товары исчезнут из супермаркетов во время локдаунаСтепанов уточнил, какие товары исчезнут из супермаркетов во время локдауна
Порошенко считает, что официальная статистика по коронавирусу не соответствует реальной ситуацииПорошенко считает, что официальная статистика по коронавирусу не соответствует реальной ситуации
Минздрав и в дальнейшем будет покупать лекарства от COVID-19 с недоказанной эффективностью, несмотря на рекомендации ВОЗМинздрав и в дальнейшем будет покупать лекарства от COVID-19 с недоказанной эффективностью, несмотря на рекомендации ВОЗ
Убытки "Нафтогаза" показывают реальную эффективность топ-менеджеров, - нардеп о назначении ВитренкоУбытки "Нафтогаза" показывают реальную эффективность топ-менеджеров, - нардеп о назначении Витренко
Израиль объявил "красными" все страны мираИзраиль объявил "красными" все страны мира
Король Швеции признал поражение страны в борьбе с COVID-19Король Швеции признал поражение страны в борьбе с COVID-19
Белорусам запретили выезжать из страны через наземные границыБелорусам запретили выезжать из страны через наземные границы
Шмыгаль: карантин выходного дня - это украинская разработка, которую начинают использовать страны ЕвропыШмыгаль: карантин выходного дня - это украинская разработка, которую начинают использовать страны Европы
Последние новости
Подгружаем последние новости