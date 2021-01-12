От Тайваня до Либерии. Какие страны наиболее эффективно противостояли коронавирусу

Лучшие результаты в борьбе с covid-19 продемонстрировали азиатские страны, которые сумели ограничить распространение заболевания. Также неожиданно эффективность продемонстрировали некоторые страны Африки. Портал mint составил рейтинг государств, которые лучше всех боролись с коронавирусом.

Лучший на раннем этапе: Тайвань. Один зарегистрированный случай смерти от covid-19 на 3,4 млн человек. Страна быстро приостановила перелёты из Китая, организовала карантин и поддержку для путешественников, ввела обязательное ношение масок.

Наиболее опытная: Либерия. Одна смерть на 55040 человек. Сильно пострадав от эпидемии Эболы в 2014 году, стала одной из первых стран, которые начали скрининг на covid-19 в аэропортах и вели другие меры контроля: быстрое тестирование, полное отслеживание контактов и карантин.

Опровергла все ожидания: Новая Зеландия. Один случай смерти на 204 человек. Изначальные прогнозы предвещали сильный всплеск заболевания на островах. Но в феврале страна приступила к реализации плана по борьбе с пандемией, включая подготовку больниц и введение политики пограничного контроля, а в марте начала жесткую блокировку. К июню пандемия в Новой Зеландии была объявлена завершённой, а все более поздние случаи были от иностранных путешественников, которых перемещали на двухнедельный карантин после прибытия.

Лучшие результаты тестов: Южная Корея. Один случай смерти на 63?290 человек. Когда стало ясно, что люди, не имеющие симптомов, могут распространять вирус, страна провела раннее и агрессивное тестирование, ввела отслеживание контактов и карантин.

Лучшие условия карантина: Гонконг. Один случай смерти на 54?810 человек. В Гонконге очень высокая плотность населения, но сохраняется низкий уровень заболеваемости за счёт создания обязательных протоколов изоляции, карантинных центров для людей с вирусом и тех, кто вступал с ними в тесный контакт.

Лучшая в информировании: Финляндия. Один случай смерти на 10?510 человек. Финляндия, благодаря своей высокой медиаграмотности, смогла обучить людей тому, как бороться с ложной информацией по поводу вируса, распространяя информацию в социальных сетях и на цифровых платформах.

В Украине по состоянию на 10 января covid-19 с начала пандемии выявлен у 1,11 млн человек. За прошлый день коронавирус подтвердили у 5292 человек. Детальнее о распространении заболевания в Украине и мире можно посмотреть по ссылке.