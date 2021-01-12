СМИ подсчитали, сколько нардепов работают в интересах Коломойского и Ахметова

Как свидетельствуют результаты расследования, около 70 народных депутатов помогают Коломойскому и почти 100 - голосуют в интересах Ахметова.

Анализ голосований в Верховной Раде позволяет сделать вывод о том, что ряд народных депутатов работают в интересах украинских олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского.

Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.

Мы проанализировали действия нардепов и готовы с выводами - около 70 народных депутатов помогают Коломойскому и почти 100 - голосуют в интересах Ахметова", - утверждают авторы расследования.

Журналисты перечислили действия, которые депутаты осуществляют в интересах олигархов. К их числу относят: написание выгодных олигархам законопроектов и голосования за них, провал голосований за невыгодные документы, представление поправок к законопроектам, подача исков в суды и заявлений в правоохранительные органы, информационные кампании, и тому подобное.

В рамках расследования авторы исследовали ряд голосований, в частности за назначение бывшего топ-чиновника НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко на должность министра энергетики, законопроект об инвестнянях, представление в КСУ и другие.

Напомним, Верховная Рада Украины в 2020 году рассмотрела 1028 законопроектов.