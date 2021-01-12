СМИ подсчитали, сколько нардепов работают в интересах Коломойского и Ахметова
Как свидетельствуют результаты расследования, около 70 народных депутатов помогают Коломойскому и почти 100 - голосуют в интересах Ахметова.
Анализ голосований в Верховной Раде позволяет сделать вывод о том, что ряд народных депутатов работают в интересах украинских олигархов Рината Ахметова и Игоря Коломойского.
Об этом говорится в расследовании Bihus.Info.
Мы проанализировали действия нардепов и готовы с выводами - около 70 народных депутатов помогают Коломойскому и почти 100 - голосуют в интересах Ахметова", - утверждают авторы расследования.
Журналисты перечислили действия, которые депутаты осуществляют в интересах олигархов. К их числу относят: написание выгодных олигархам законопроектов и голосования за них, провал голосований за невыгодные документы, представление поправок к законопроектам, подача исков в суды и заявлений в правоохранительные органы, информационные кампании, и тому подобное.
В рамках расследования авторы исследовали ряд голосований, в частности за назначение бывшего топ-чиновника НАК "Нафтогаз Украины" Юрия Витренко на должность министра энергетики, законопроект об инвестнянях, представление в КСУ и другие.
Напомним, Верховная Рада Украины в 2020 году рассмотрела 1028 законопроектов.