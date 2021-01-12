Возникли разногласия с коллегами: Ясько назвала причины прекращения полномочий главы делегации в ПАСЕ
Ранее ей "настойчиво советовали пересмотреть свое мнение по принципиальным для Украины вопросам и иначе голосовать в ПАСЕ".
Елизавета Ясько прокомментировала решение украинской делегации в ПАСЕ прекратить ее полномочия на посту главы делегации.
Об этом она сообщила в Facebook.
"У меня возникли серьезные разногласия с некоторыми коллегами из Слуги Народа, которые прониклись ценностями и действуют методами, несовместимыми с моими идеалами и убеждениями. Коррупция и девальвация совести стали нормой жизни некоторых моих коллег по фракции. К этому добавилось откровенное преклонение перед роSSийской повесткой дня", - написала Ясько.
Она сообщила, что ранее ей "настойчиво советовали пересмотреть свое мнение по принципиальным для Украины вопросам и иначе голосовать в ПАСЕ".
"Я всегда отказывалась, и вот вам ответ", - добавила Ясько.
Она отметила, что остается членом делегации, членом комитета по политическим вопросам и демократии ПАСЕ, а также членом политгруппы Европейской народной партии.
Напомним, украинская делегация в ПАСЕ 11 января приняла решение прекратить полномочия Елизаветы Ясько в должности главы делегации. Новым ее руководителем стала народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева.