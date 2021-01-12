Алиев, Пашинян и фюрер РФ подписали заявление по развитию Нагорного Карабаха

Лидеры Азербайджана, Армении и РоSSии подписали совместное заявление по развитию ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Заявление содержит "конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов".

"С этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трех правительств - Азербайджана, Армении и РоSSии. Они создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона", - приводятся в сообщении слова президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает "Интерфакс", это была первая встреча президента Азербайджана Ильгама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна после завершения вооруженного противостояния вокруг Нагорного Карабаха.

Военный конфликт за спорные территории в Нагорном Карабахе, что с 1990-х годов находились под фактическим контролем Армении, обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных боевых действий.

Бои продолжались шесть недель, а 9 ноября при участии РоSSии Армения и Азербайджан заключили мирное соглашение, по которому Баку получает контроль над тремя районами, принадлежащими к так называемому поясу безопасности непризнанной "НКР": Агдамским на востоке, а также Кельбаджарским и Лачинским на западе.

Согласно этому документу, войска сторон конфликта останутся на занимаемых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся роSSийские миротворцы. Транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ РоSSии. За время боевых действий осенью военные потери обеих сторон превысили пять тысяч человек.

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной.

11 декабря Парламент Азербайджана на пленарном заседании одобрил проект указа президента Ильхама Алиева об отмене с 12 декабря действующего в стране режима военного положения.