Алиев, Пашинян и фюрер РФ подписали заявление по развитию Нагорного Карабаха

Заявление содержит "конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов".

Алиев, Пашинян и Путин подписали заявление по развитию Нагорного Карабаха
Скріншот відео

Лидеры Азербайджана, Армении и РоSSии подписали совместное заявление по развитию ситуации в Нагорном Карабахе.

Об этом говорится в сообщении на сайте Кремля.

Заявление содержит "конкретные шаги по строительству экономических связей, развитию инфраструктурных проектов".

"С этой целью будет создана рабочая группа, которую возглавят вице-премьеры трех правительств - Азербайджана, Армении и РоSSии. Они создадут в ближайшее время рабочие экспертные подгруппы, представят конкретные планы по развитию транспортной инфраструктуры и экономики региона", - приводятся в сообщении слова президента РФ Владимира Путина.

Как сообщает "Интерфакс", это была первая встреча президента Азербайджана Ильгама Алиева и премьера Армении Никола Пашиняна после завершения вооруженного противостояния вокруг Нагорного Карабаха.

Военный конфликт за спорные территории в Нагорном Карабахе, что с 1990-х годов находились под фактическим контролем Армении, обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных боевых действий.

Бои продолжались шесть недель, а 9 ноября при участии РоSSии Армения и Азербайджан заключили мирное соглашение, по которому Баку получает контроль над тремя районами, принадлежащими к так называемому поясу безопасности непризнанной "НКР": Агдамским на востоке, а также Кельбаджарским и Лачинским на западе.

Согласно этому документу, войска сторон конфликта останутся на занимаемых ими позициях. Вдоль линии соприкосновения в Нагорном Карабахе и вдоль коридора, соединяющего Карабах с Арменией, разместятся роSSийские миротворцы. Транспортное сообщение в регионе будет контролировать пограничная служба ФСБ РоSSии. За время боевых действий осенью военные потери обеих сторон превысили пять тысяч человек.

Украина считает войну в Нагорном Карабахе завершенной.

11 декабря Парламент Азербайджана на пленарном заседании одобрил проект указа президента Ильхама Алиева об отмене с 12 декабря действующего в стране режима военного положения.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Власти Китая не пустили экспертов ВОЗ в УханьВласти Китая не пустили экспертов ВОЗ в Ухань
Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"
Майдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание КонгрессаМайдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
Зеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весеннийЗеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний
На Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газНа Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газ
Блок рекламы


Похожие новости
В МИД отреагировали на заявление Лукашенко о ввозе в Беларусь "оружия из Украины"В МИД отреагировали на заявление Лукашенко о ввозе в Беларусь "оружия из Украины"
Нацсовет объявил предупреждение телеканалу "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции фюрера РФНацсовет объявил предупреждение телеканалу "НАШ" из-за трансляции пресс-конференции фюрера РФ
Зеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательстваЗеленский создал Совет по вопросам содействия развитию малого предпринимательства
Татаров написал заявление о приостановлении своих служебных полномочийТатаров написал заявление о приостановлении своих служебных полномочий
Фюрер РФ об отравлении Навального: если бы хотели - травили бы до концаФюрер РФ об отравлении Навального: если бы хотели - травили бы до конца
Украина и Турция подписали контракты на производство корветов и ударных беспилотниковУкраина и Турция подписали контракты на производство корветов и ударных беспилотников
Верховный суд США отклонил заявление Техаса о пересмотре результатов выборов в четырех ключевых штатахВерховный суд США отклонил заявление Техаса о пересмотре результатов выборов в четырех ключевых штатах
Украина и Сент-Винсент и Гренадины подписали "безвиз"Украина и Сент-Винсент и Гренадины подписали "безвиз"
Фюрер РФ продлил продовольственное эмбарго еще на годФюрер РФ продлил продовольственное эмбарго еще на год
Гончаренко объявил о создании межфракционного объединения по развитию «зеленой» энергетики в УкраинеГончаренко объявил о создании межфракционного объединения по развитию «зеленой» энергетики в Украине
Последние новости
Подгружаем последние новости