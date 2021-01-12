В Харькове открыли дело за возможную подделку подписи Кернеса

Депутат настаивает, что по состоянию здоровья городской голова не мог воспользоваться подписью лично.

Харьковская областная прокуратура возбудила уголовное производство из-за возможного подлога подписи городского головы Геннадия Кернеса.

Об этом сообщила депутат Харьковского городского совета Алина Мустафаева.

Мустафаева опубликовала ответ прокуратуры на свое депутатское обращение относительно подлинности электронной подписи Геннадия Кернеса на обращении с предложением избрать Игоря Терехова секретарем Харьковского горсовета. Это обращение Кернес направил за несколько дней до смерти. Депутат настаивает, что по состоянию здоровья городской голова не мог воспользоваться подписью лично.

В ответе говорится, что прокуратура рассмотрела запрос о возможной подделке подписи неустановленными лицами на представлении мэра Геннадия Кернеса об избрании Терехова.

Фото: facebook.com/mustafaievaalina

"Сведения, изложенные в вашем обращении, 29 декабря 2020 года внесены в Единый реестр досудебных расследований по признакам уголовного преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 358 (подделка документов - ИФ) УК Украины", - говорится в ответе за подписью первого заместителя облпрокурора Владимира Лымаря.

Как сообщалось, 9 декабря 2020 года секретарем Харьковского горсовета VIII созыва был избран депутат от "Блока Кернеса - Успешный Харьков" Игорь Терехов. Основанием для его избрания стало представление, к которому, как утверждал председательствующий на сессии Александр Новак, была электронная цифровая подпись городского головы Геннадия Кернеса. Сам Кернес на сессии отсутствовал, поскольку с 17 сентября находился на лечении в немецкой клинике "Шарите".

11 декабря стало известно, что состояние Кернеса ухудшилось, он был на гемодиализе. 16 декабря Кернес умер.