В РоSSии грузовик врезался в колонну военных автобусов, 4 погибших и 15 травмированных

По информации СМИ, пострадали 24 человека.

В Подмосковье произошло ДТП с участием грузовика и военных автобусов, перевозивших солдат срочной службы. Четыре человека погибли, 15 травмированы, пишут роSSийские СМИ.

По информации агентства "Интерфакс", пострадали 24 человека, они госпитализированы.

Фото: twitter.com/listajru

"Сегодня примерно в 15:25 на 28-м километре федеральной автомобильной дороги М-9 "Балтия" водитель грузового автомобиля совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП 4 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести", - заявили в пресс-службе регионального управления МВД.

По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель гражданского грузовика "Скания". Он ехал в одном направлении с колонной военных автобусов "ПАЗ", не справился с управлением и врезался в один автобус. Столкновение произошло, когда военная автоколонна остановилась из-за неисправности ведущего автобуса.

Страшное ДТП в Подмосковье случайно снял дальнобойщик, который вел стрим из кабины грузовика. Иномарка на полном ходу протаранила дорожного рабочего на обочине pic.twitter.com/gNrQp3fjGZ

— НТВ (@ntvru) April 7, 2018

Еще кадры ДТП, произошедшего в Подмосковье на Новорижском шоссе при повороте на деревню Глухово, которая расположена недалеко от МКАД между Новорижским и Ильинским шоссе.

Грузовик не справился с управлением и влетел на огромной скорости в автобус. pic.twitter.com/7JvjhQK75B

— Елена Пшеничная 2 (@d5SayyUAL0rLSBL) January 11, 2021

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Власти Китая не пустили экспертов ВОЗ в УханьВласти Китая не пустили экспертов ВОЗ в Ухань
Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"
Майдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание КонгрессаМайдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
Зеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весеннийЗеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний
На Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газНа Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газ
Блок рекламы


Похожие новости
Коронавирус обнаружили у 11 украинских военныхКоронавирус обнаружили у 11 украинских военных
В результате авиаудара военных в Афганистане погибли 12 человекВ результате авиаудара военных в Афганистане погибли 12 человек
Украина ожидает решения ЕСПЧ по иску против РоSSии из-за оккупации КрымаУкраина ожидает решения ЕСПЧ по иску против РоSSии из-за оккупации Крыма
Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"
Помпео заявил, что США должны относиться к РоSSии как к коммунистическому КитаюПомпео заявил, что США должны относиться к РоSSии как к коммунистическому Китаю
Коронавирус обнаружили еще у 10 украинских военныхКоронавирус обнаружили еще у 10 украинских военных
Коронавирусом заразились еще 42 украинских военныхКоронавирусом заразились еще 42 украинских военных
Порошенко: после выборов 2021 года в РоSSии могут начаться процессы, подобные белорусскимПорошенко: после выборов 2021 года в РоSSии могут начаться процессы, подобные белорусским
Навальному пригрозили заключением в РоSSииНавальному пригрозили заключением в РоSSии
В Молдове задержали экс-посла в РоSSии, возившего контрабандой анаболики через УкраинуВ Молдове задержали экс-посла в РоSSии, возившего контрабандой анаболики через Украину
Последние новости
Подгружаем последние новости