В РоSSии грузовик врезался в колонну военных автобусов, 4 погибших и 15 травмированных

В Подмосковье произошло ДТП с участием грузовика и военных автобусов, перевозивших солдат срочной службы. Четыре человека погибли, 15 травмированы, пишут роSSийские СМИ .

По информации агентства "Интерфакс", пострадали 24 человека, они госпитализированы.

Фото: twitter.com/listajru

"Сегодня примерно в 15:25 на 28-м километре федеральной автомобильной дороги М-9 "Балтия" водитель грузового автомобиля совершил столкновение с автобусом. В результате ДТП 4 человека погибли, 15 получили травмы различной степени тяжести", - заявили в пресс-службе регионального управления МВД .

По предварительной версии, виновником ДТП стал водитель гражданского грузовика "Скания". Он ехал в одном направлении с колонной военных автобусов "ПАЗ", не справился с управлением и врезался в один автобус. Столкновение произошло, когда военная автоколонна остановилась из-за неисправности ведущего автобуса.

Страшное ДТП в Подмосковье случайно снял дальнобойщик, который вел стрим из кабины грузовика. Иномарка на полном ходу протаранила дорожного рабочего на обочине pic.twitter.com/gNrQp3fjGZ — НТВ (@ntvru) April 7, 2018