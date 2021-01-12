Экс-послы США, военные и эксперты обратились к Украине из-за дела о сбитом Ил-76

Они указывают, что практика привлечения к суду над военными гражданских прокуроров и судей подрывает безопасность Украины.

Ряд бывших дипломатов, топ-военных и экспертов призвали украинскую власть пересмотреть решение о наказании генерала Виктора Назарова, которого осудили по делу о сбитом самолете Ил-76.

Об этом говорится в тексте заявления, обнародованном 11 января.

Среди подписантов документа бывший командующий армией США в Европе генерал-лейтенант Бен Ходжес, бывшие послы США в Украине Джон Хербст, Стивен Пайфер, Роман Попадюк и Уильям Тейлор, бывший заместитель генсека НАТО и бывший посол США в РоSSии Александр Вершбоу.

Авторы документа указывают, что практика привлечения к суду над военными гражданских прокуроров и судей, у которых нет ни опыта, ни знаний, чтобы оценивать требования принятия решений на поле боя, подрывают безопасность Украины.

"Ни США , ни другие западные государства, которые поддерживают Украину в военном отношении, никогда бы не позволили, чтобы со своими командирами обращались так, как с генералом Назаровым. В то время как РоSSия продолжает войну на Донбассе, Украина должна поощрять привязанность, боевой дух и инициативу своих военнослужащих. Судебное преследование генерала Назарова имеет прямо противоположный эффект", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте Atlantic Council.

Авторы обращения предложили офису президента, парламенту, Верховному суду и Совету нацбезопасности и обороны рассмотреть этот вопрос на самом высоком уровне и посмотреть на него с учетом западных практик, учитывая стремление Украины к членству в НАТО, а к завершению процесса - оставить генерала под стражей и приостановить любые другие меры в отношении него.

Также рекомендуют, чтобы в дальнейшем суды над военными должностными лицами, касающиеся решений на поле боя и других решений в военное время осуществлялись военным судом, военным судьей и жюри военных с опытом операций.

В марте 2017 года Павлоградский суд Днепропетровской области признал Назарова виновным в служебной халатности, приведшей к трагедии и приговорил к 7 годам тюремного заключения. В то же время суд удовлетворил 39 исков к Министерству обороны по 500 тыс. грн каждый, то есть на 19,5 млн грн.

Назарова судили за катастрофу военного самолета Ил-76, которая произошла 14 июня 2014 года в аэропорту Луганска. Тогда погибли 49 человек. Военная прокуратура 18 ноября 2014 года сообщила Назарову о подозрении в связи с катастрофой. Прокуратура утверждает, что генерал, который был одним из руководителей АТО в то время, не принял во внимание информацию СБУ об угрозе сбивания самолета и разрешил проведение спецоперации по доставке роты военных в Луганский аэропорт.

По версии следствия, Назаров точно знал о размещении на аэродроме Луганска групп боевиков, вооруженных ПЗРК, то есть "осознавал, что полет самолетов на указанный аэродром будет осуществляться на территорию противника" и был проинформирован о "террористической угрозе".

Назаров обвинения в свой адрес отвергал. В частности, он отметил, что во время досудебного следствия были допущены "манипулирование информацией", а в показаниях свидетелей в суде были "предположение" и "информация, интерпретированная по своему усмотрению".