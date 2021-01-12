Мезенцева возглавила украинскую делегацию в ПАСЕ

Руководителем постоянной делегации Верховной Рады в Парламентской ассамблее Совета Европы стала народный депутат от "Слуги народа" Мария Мезенцева.

Соответствующее решение украинская делегация приняла 11 января, сообщил LB.ua источник в делегации.

"Официальная версия - перезагрузка с целью большей эффективности делегации", - сказал собеседник LB.ua.

После голосования Мария Мезенцева уже председательствует на заседании делегации.

Зимняя сессия ПАСЕ пройдет 25-28 января. Ассамблея, среди прочего, должна будет определить свою позицию по изменению правил в связи с резолюцией 2319 (2020), в которой утверждена процедура реагирования на серьезное нарушение страной-участницей (речь идет о РоSSии, - ред.) ее обязательств перед организацией.

Напомним, Елизавета Ясько возглавила делегацию Украины в ПАРЕ 20 сентября. До назначения Ясько Мезенцева рассматривалась как кандидат на эту должность.

В 2019 году Мезенцева была избрана народным депутатом 9 созыва по 168 округу (г. Харьков) от партии "Слуга народа" как беспартийная. Член одноименной фракции. Заместитель главы Комитета по вопросам интеграции Украины с Европейским Союзом. С 2018 года - член международной общественной организации "Европейская ассамблея женщин-депутатов".

В ноябре 2019-го Ясько претендовала на пост главы комитета ВР по вопросам внешней политики. Тогда главной своей миссией она назвала защиту национальных интересов Украины, построение доверия к нашему государству, расширение коалиции партнеров и друзей Украины во всем мире, в частности в сферах безопасности и защиты прав и свобод человека в Европе, экономического сотрудничества и защиты окружающей среды.