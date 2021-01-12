Оккупанты шесть раз нарушили режим "тишины", погиб украинский военный, - ОС

На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь.

Оккупанты шесть раз нарушили режим "тишины", погиб украинский военный, - ОС
Фото: Макс Левін

С начала суток в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано шесть нарушений режима прекращения огня. В результате обстрела оккупантов погиб украинский военный.

Об этом информирует пресс-центр ООС.

Недалеко от Павлополя роSSийско-оккупационные войска открывали огонь из станкового противотанкового гранатомета, а в пригороде Авдеевки - из ручного противотанкового гранатомета и стрелкового оружия.

"Вблизи Песков противник вел огонь из крупнокалиберного пулемета, стрелкового и снайперского оружия. В результате вражеских обстрелов погиб один военнослужащий Вооруженных Сил Украины. На обстрелы противника украинские воины открывали ответный огонь", - говорится в сообщении.

Также неподалеку Красногоровки украинские защитники обнаружили пролет вражеского беспилотника с пересечением линии разграничения. Военные обезвредили БПЛА.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ.

Напомним, за минувшие сутки оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе. Потерь в рядах ООС не было.

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