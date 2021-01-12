Украинский военный погиб у Песков

Боевики обстреляли позиции ОС в половине четвертого дня.

Украинский военный погиб у Песков
Фото: Hromadske.TV

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе 11 января погиб украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ по Донбассу.

"Сегодня, 11.01.21, около 15:30 в районе н.п. Пески в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК выдвинула требование о прекращении огня и направила ноту в СММ ОБСЕ.

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в боях на Востоке Украины за весь 2020 год погибло 49 украинских бойцов. Четверо из них погибли уже во время перемирия.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Власти Китая не пустили экспертов ВОЗ в УханьВласти Китая не пустили экспертов ВОЗ в Ухань
Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"
Майдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание КонгрессаМайдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
Зеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весеннийЗеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний
На Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газНа Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газ
Блок рекламы


Похожие новости
Оккупанты шесть раз нарушили режим "тишины", погиб украинский военный, - ОСОккупанты шесть раз нарушили режим "тишины", погиб украинский военный, - ОС
Военный прокурор попался на взятке $5 тыс.Военный прокурор попался на взятке $5 тыс.
В результате авиаудара военных в Афганистане погибли 12 человекВ результате авиаудара военных в Афганистане погибли 12 человек
Погиб сын Геннадия КорбанаПогиб сын Геннадия Корбана
В Украине стартовала информкампания для перехода сферы обслуживания на украинский языкВ Украине стартовала информкампания для перехода сферы обслуживания на украинский язык
В Йемене в аэропорту произошли взрывы: погибли по меньшей мере 27 человекВ Йемене в аэропорту произошли взрывы: погибли по меньшей мере 27 человек
На Донбассе погиб 22-летний винничанинНа Донбассе погиб 22-летний винничанин
Боевики снова обстреляли позиции ООС: ранен украинский военныйБоевики снова обстреляли позиции ООС: ранен украинский военный
Волонтеры передали кислородные концентраторы от Фонда Порошенко в больницы и военный госпитальВолонтеры передали кислородные концентраторы от Фонда Порошенко в больницы и военный госпиталь
Жена Святаша занялась в Москве ресторанным бизнесом с дочерью ПесковаЖена Святаша занялась в Москве ресторанным бизнесом с дочерью Пескова
Последние новости
Подгружаем последние новости