Украинский военный погиб у Песков

В зоне операции Объединенных сил на Донбассе 11 января погиб украинский военный.

Об этом сообщает пресс-служба украинской делегации в ТКГ по Донбассу.

"Сегодня, 11.01.21, около 15:30 в районе н.п. Пески в результате обстрела со стороны противника погиб военнослужащий ВСУ", - говорится в сообщении.

Украинская сторона СЦКК выдвинула требование о прекращении огня и направила ноту в СММ ОБСЕ .

Напомним, по данным Генштаба ВСУ, в боях на Востоке Украины за весь 2020 год погибло 49 украинских бойцов. Четверо из них погибли уже во время перемирия.