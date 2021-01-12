Кулеба прокомментировал сравнение Земаном штурма Капитолия с Майданом

"Все равно, если бы кто-то решил сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом".

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление президента Чехии Милоша Земана, который сравнил штурм Капитолия в США с событиями революции достоинства в Украине 2014 года.

"Все равно, если кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президенты Чехии, но на самом деле ничего общего", - написал Кулеба в Twitter .

Ранее президент Чехии Милош Земан в интервью изданию Blesk отметил, что не любит насильственные революции и сравнил события в американском Капитолии с украинским Майданом.

Напомним, в среду, 6 января, из-за штурма Капитолия Конгресс США не смог объявить Джо Байдена президентом, заседание было сорвано. В результате беспорядков погибли пять человек.

7 января Конгресс возобновил работу и утвердил победу Байдена на президентских выборах в США . Трамп пообещал "упорядоченную" передачу власти преемнику.