Кулеба прокомментировал сравнение Земаном штурма Капитолия с Майданом
"Все равно, если бы кто-то решил сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом".
Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал заявление президента Чехии Милоша Земана, который сравнил штурм Капитолия в США с событиями революции достоинства в Украине 2014 года.
"Все равно, если кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президенты Чехии, но на самом деле ничего общего", - написал Кулеба в Twitter.
Ранее президент Чехии Милош Земан в интервью изданию Blesk отметил, что не любит насильственные революции и сравнил события в американском Капитолии с украинским Майданом.
Напомним, в среду, 6 января, из-за штурма Капитолия Конгресс США не смог объявить Джо Байдена президентом, заседание было сорвано. В результате беспорядков погибли пять человек.
7 января Конгресс возобновил работу и утвердил победу Байдена на президентских выборах в США. Трамп пообещал "упорядоченную" передачу власти преемнику.
После штурма Капитолия в США открыли 25 дел о терроризме.