Военный прокурор попался на взятке $5 тыс.

Взяточнику грозит от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Военный прокурор попался на взятке $5 тыс.
Фото: СБУ

Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона на получении взятки.

По информации пресс-центра СБУ, он требовал 5 тыс. долларов от одного из подозреваемых за непривлечение его к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное в крупных размерах. За эти деньги прокурор также "пообещал" полное закрытие производства.

Сейчас взяточнику готовится сообщение о подозрении. За это преступление предусмотрено лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Фото: СБУ

Напомним, в декабре в Запорожье СБУ заблокировала деятельность преступной группировки, в которую входили чиновники.

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