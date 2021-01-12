Военный прокурор попался на взятке $5 тыс.

Взяточнику грозит от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона на получении взятки.

По информации пресс-центра СБУ , он требовал 5 тыс. долларов от одного из подозреваемых за непривлечение его к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное в крупных размерах. За эти деньги прокурор также "пообещал" полное закрытие производства.

Сейчас взяточнику готовится сообщение о подозрении. За это преступление предусмотрено лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.

Фото: СБУ