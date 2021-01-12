Новостей.COM ⇒
2021-01-12
Военный прокурор попался на взятке $5 тыс.
Взяточнику грозит от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Фото: СБУ
Служба безопасности Украины задержала одного из руководителей военной прокуратуры Запорожского гарнизона Южного региона на получении взятки.
По информации пресс-центра СБУ, он требовал 5 тыс. долларов от одного из подозреваемых за непривлечение его к уголовной ответственности за мошенничество, совершенное в крупных размерах. За эти деньги прокурор также "пообещал" полное закрытие производства.
Сейчас взяточнику готовится сообщение о подозрении. За это преступление предусмотрено лишение свободы сроком от 5 до 10 лет с конфискацией имущества.
Фото: СБУ
Напомним, в декабре в Запорожье СБУ заблокировала деятельность преступной группировки, в которую входили чиновники.