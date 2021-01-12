Мошенники якобы от имени Виктора Ляшко требовали перевести значительную сумму средств ему "на помощь"

Аферист говорил от имени заместителя министра и просил срочно помочь деньгами.

Мошенники звонили якобы от имени главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко и требовали перевести на их счет значительную сумму средств.

Об этом Ляшко написал в Facebook.

"Друзья, получил информацию о том, что от моего имени и от имени работников приемной главного санитарного врача звонят мошенники и рассказывают о том, что я оказался в трудной ситуации, и просят перевести значительную сумму средств на счет! Потом звонит фейковый Ляшко с такого же фейкового телеграм-канала с моим личным фото. Аферист говорит от моего имени и просит срочно помочь деньгами", - написал Ляшко.

Заместитель министра отметил, что от него никаких телефонных звонков не поступало.

"Пожалуйста, сразу проверяйте информацию и ни в коем случае не переводите деньги на счета аферистов!" - добавил Ляшко.

Напомним, в январе 2019-го мошенники выманили у трех киевских пенсионеров почти полмиллиона гривен. Злоумышленники действовали по следующей схеме: звонили на стационарный телефон пенсионерам и сообщали о ДТП, в которое якобы попал кто-то из близких. Чтобы начать лечение, нужно срочно передать деньги медикам, которые могут приехать за ними в квартиру.