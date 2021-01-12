В разных городах Украины люди устроили протесты из-за тарифов на газ

Люди перекрывают трассы и передают обращения главам городских советов.

В разных городах Украины люди устроили протесты из-за тарифов на газ
Фото: РБК-Україна

В разных городах Украины протестуют против повышения тарифов на газ.

Об этом сообщает РБК-Украина.

В Черновцах люди вышли на центральную площадь города. А также в районе сел Атаки и Оршевцы местные жители перекрыли дорогу национального значения.

В Полтаве около 200 митингующих пришли к зданию городского совета. Кроме снижения цен на газ, они просят вернуть льготный тариф на электроэнергию. Из-за массовой акции было ограничено движение троллейбусов, но его уже восстановили.

Также сегодня протесты прошли во Львове. Около сотни местных жителей митингуют у АО "Львовгаз".

Под офисом АО "Ивано-Франковскгаз" тоже собрались несколько десятков человек, протестующих против роста тарифов. Люди пытались попасть внутрь к руководству учреждения, однако их не пустила охрана.

Также акции прошли в Одессе, Краматорске, Кропивницком, Прилуках, Мелитополе, Херсоне, Виннице.

Напомним, фракция "Слуга народа" готовит план антикризисных мер для решения проблем, которые могут возникнуть из-за повышения тарифов. На завтра запланировано совещание с премьером, и.о. министра энергетики и представителями Офиса президента.

"Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 14% с января 2021-го. Отмечалось, что причиной повышения стало увеличение оптовой цены на голубое топливо.

Решение об увеличении тарифов вызвало ряд акций протеста.

Так, 4 января снизить тарифы на газ требовали в Полтавской области вблизи села Засулье, там перекрывали трассу "Киев-Харьков".

На Харьковщине протестующие перекрывали дорогу М-03, а впоследствии - симферопольскую трассу М-18. 11 января тарифный протест устроили сразу в нескольких городах, участники перекрывали трассы.

На прошлой неделе глава Министерства энергетики Юрий Витренко сообщил, что мониторинг розничного рынка газа показал уязвимость потребителей к злоупотреблениям со стороны поставщиков и к стремительному росту рыночных цен из-за холодов в Европе и Азии. В фейсбуке Витренко написано, что министерство разработало вариант решения этой проблемы.

Сегодня стало известно, что Минэнерго предложило временно отказаться от рыночных цен на газ для населения.

С августа 2020 года цены на газ для населения являются рыночными, потребители могут сами выбирать себе поставщика газа.

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