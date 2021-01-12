Зеленский дал Кабмину задание разъяснить ограничения локдауна

Он требует выйти с подробной презентацией всех ограничений, чтобы бизнес понимал, как он может работать.

Президент Украины Владимир Зеленский дал задание Кабинету Министров как можно скорее провести детальную коммуникацию с общественностью о карантинных ограничениях, введенных на период с 8 до 24 января этого года.

Об этом глава государства сказал на традиционном совещании под его председательством по предотвращению COVID-19, сообщает Офис президента.

Зеленский дал поручение правительству как можно скорее выйти с подробной презентацией всех ограничений, чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недоразумений между властью и людьми.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о ситуации с заражением и о состоянии дел в медицинской сфере.

По его словам, благодаря улучшениям в области медицины и увеличению количества коек с доступом к кислороду летальность в Украине составляет лишь 1,8%, тогда как в мире этот показатель - 2,14%.

Глава правительства также отметил, что ограничения в Украине значительно мягче, чем локдауны в европейских странах, в частности, во многих государствах введен комендантский час, а жесткий локдаун длится значительно дольше, чем две-три недели, и постоянно продлевается.

"Нынешний карантин разрабатывался на основе карантина выходного дня, который мы проходили в декабре и который дал серьезное снижение заражений. Мы позволили всем работать в течение праздников, все предприниматели имели возможность заработать. Все санитарно-эпидемиологические службы, Министерство здравоохранения и мировой опыт показывают , что после праздников обязательно наступает рост заражений, поэтому сейчас введение строгих норм карантина является очень правильным решением и позволит избежать катастрофы", - сказал Шмыгаль.

Напомним, в Украине с полуночи 8 января по 00:00 25 января введены усиленные карантинные ограничения. Локдаун предусматривает закрытие всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных. Общественный транспорт будет работать, а границы остаются открытыми.

В Минздраве отметили, что не поддерживают переноса или отмены локдауна. Решение об усиленном карантине правительство приняло еще 9 декабря, что повлекло протесты среди ФЛП. Министр Кабинета министров Олег Немчинов отметил, что локдаун будут вводить именно в январе, а не в декабре, так как этот период значительно более благоприятен для украинской экономики и бизнеса.