Зеленский дал Кабмину задание разъяснить ограничения локдауна

Он требует выйти с подробной презентацией всех ограничений, чтобы бизнес понимал, как он может работать.

Зеленский дал Кабмину задание разъяснить ограничения локдауна
Фото: пресслужба ОПУ

Президент Украины Владимир Зеленский дал задание Кабинету Министров как можно скорее провести детальную коммуникацию с общественностью о карантинных ограничениях, введенных на период с 8 до 24 января этого года.

Об этом глава государства сказал на традиционном совещании под его председательством по предотвращению COVID-19, сообщает Офис президента.

Зеленский дал поручение правительству как можно скорее выйти с подробной презентацией всех ограничений, чтобы бизнес понимал, как он может работать, а также во избежание недоразумений между властью и людьми.

В свою очередь премьер-министр Денис Шмыгаль рассказал о ситуации с заражением и о состоянии дел в медицинской сфере.

По его словам, благодаря улучшениям в области медицины и увеличению количества коек с доступом к кислороду летальность в Украине составляет лишь 1,8%, тогда как в мире этот показатель - 2,14%.

Глава правительства также отметил, что ограничения в Украине значительно мягче, чем локдауны в европейских странах, в частности, во многих государствах введен комендантский час, а жесткий локдаун длится значительно дольше, чем две-три недели, и постоянно продлевается.

"Нынешний карантин разрабатывался на основе карантина выходного дня, который мы проходили в декабре и который дал серьезное снижение заражений. Мы позволили всем работать в течение праздников, все предприниматели имели возможность заработать. Все санитарно-эпидемиологические службы, Министерство здравоохранения и мировой опыт показывают , что после праздников обязательно наступает рост заражений, поэтому сейчас введение строгих норм карантина является очень правильным решением и позволит избежать катастрофы", - сказал Шмыгаль.

Напомним, в Украине с полуночи 8 января по 00:00 25 января введены усиленные карантинные ограничения. Локдаун предусматривает закрытие всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных. Общественный транспорт будет работать, а границы остаются открытыми.

В Минздраве отметили, что не поддерживают переноса или отмены локдауна. Решение об усиленном карантине правительство приняло еще 9 декабря, что повлекло протесты среди ФЛП. Министр Кабинета министров Олег Немчинов отметил, что локдаун будут вводить именно в январе, а не в декабре, так как этот период значительно более благоприятен для украинской экономики и бизнеса.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Власти Китая не пустили экспертов ВОЗ в УханьВласти Китая не пустили экспертов ВОЗ в Ухань
Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"
Майдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание КонгрессаМайдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
Зеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весеннийЗеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний
На Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газНа Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газ
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весеннийЗеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний
Зеленский осудил беспрецендентное насилие против Конгресса в СШАЗеленский осудил беспрецендентное насилие против Конгресса в США
Мэр Черкасс выступил против введения локдауна 8 январяМэр Черкасс выступил против введения локдауна 8 января
Зеленский поручил проверить информацию о ввозе в Украину контрабандной вакцины от ковидаЗеленский поручил проверить информацию о ввозе в Украину контрабандной вакцины от ковида
Зеленский поздравил украинцев с РождествомЗеленский поздравил украинцев с Рождеством
Минздрав выступает против переноса локдаунаМинздрав выступает против переноса локдауна
Зеленский получил 4,6 млн грн роялти от "Квартала 95" и "Киностолицы"Зеленский получил 4,6 млн грн роялти от "Квартала 95" и "Киностолицы"
Степанов уточнил, какие товары исчезнут из супермаркетов во время локдаунаСтепанов уточнил, какие товары исчезнут из супермаркетов во время локдауна
Зеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг, Бойко на втором месте, - соцопросЗеленский продолжает возглавлять президентский рейтинг, Бойко на втором месте, - соцопрос
Зеленский подписал указ о предоставлении гумпомощи Хорватии, пострадавшей от землетрясенияЗеленский подписал указ о предоставлении гумпомощи Хорватии, пострадавшей от землетрясения
Последние новости
Подгружаем последние новости