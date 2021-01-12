Байден предложил на пост главы ЦРУ дипломата, который приезжал в Украину сразу после Революции Достоинства

Уильям Бернс также в 2005-2008 годах был послом США в РоSSии.

Избранный президент США Джозеф Байден объявил бывшего заместителя госсекретаря Уильяма Бернса своим кандидатом на должность директора ЦРУ.

Об этом сообщает издание The Hill.

Переходная команда Байдена отметила, что Бернс - карьерный дипломат, прослуживший во внешнеполитической службе США в течение 33 лет, работал в службе национальной безопасности в пяти демократических и республиканских администрациях.

"Билл Бернс - образцовый дипломат, имеет десятилетия опыта на мировой арене, защищая наш народ и нашу страну в сфере безопасности. Он разделяет мою глубокую уверенность в том, что разведка должна быть аполитичной, и специалисты по разведке, которые служат нашей нации, заслуживают нашей благодарности и уважения. Посол Бернс принесет знания, суждения и перспективу, необходимые нам для предотвращения и противостояния угрозам, прежде чем они смогут добраться до наших берегов", - говорится в заявлении Байдена.

Напомним, 25-26 февраля 2014 года Бернс был первым дипломатом, который посетил Украину после Революции Достоинства. Он побывал в Свято-Михайловском кафедральном соборе, в котором отпевали погибших, а также провел беседы с активистами Майдана - представителями медицинской службы, религиозными деятелями, членами общественных организаций.