Тимошенко предлагает продавать людям газ по цене его закачки в хранилища

"Это позволит снизить стоимость голубого топлива в три раза, что автоматически удешевит и отопление, и электроэнергию".

Тимошенко предлагает продавать людям газ по цене его закачки в хранилища
Фото: скрін відео/facebook Юлія Тимошенко

Лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко требует от правительства "дать людям газ по ценам, по которым он был закачан в подземные хранилища летом". Это, по мнению политика, позволит снизить стоимость голубого топлива в три раза, что "автоматически удешевит и отопление, и электроэнергию". Об этом Тимошенко написала в фейсбуке.

"2021 год, если монобольшинство будет работать так же некомпетентно, как сейчас, для украинцев будет тяжелее 2020-го. Ощутимо тяжелее. Новая власть решила дальше повышать тарифы. Это приведет к тому, что людям придется платить за коммуналку существенно больше. Электроэнергия почти всем семьям обойдется вдвое дороже, а цена на отопление возрастет в полтора раза", - отмечает Тимошенко.

При этом, по ее словам, Государственный аудит дал ответ на вопрос, куда идут доходы от необоснованно завышенных тарифов. "Проверка официально установила, что 225 миллиардов гривен незаконно выведены из НАК «Нафтогаз» за пределы Украины! 225 миллиардов гривен!!! Только вдумайтесь в эту цифру! Это больше, чем кредиты, которые Украине дает МВФ!!! И это те деньги, которые незаконно вынули из кармана каждого", - говорит Тимошенко.

"Нынешняя ситуация возмутительна еще и потому, что Украина имеет уникальные возможности для обеспечения своих граждан дешевыми энергоносителями. Это газ собственной добычи, и еще дополнительно у нас есть подземные газовые хранилища, что позволяет покупать газ летом, в период низких цен, и по этим низким ценам продавать его украинцам в пик сезона, независимо от рыночной конъюнктуры. Эти хранилища не принадлежат ни власти, ни коррупционерам Коболеву и Витренко, ни международным стервятникам, они принадлежат каждому украинцу. Я требую дать людям газ по ценам, по которым он был закачан в подземные хранилища летом. Это позволит снизить стоимость голубого топлива в три раза, что автоматически удешевит и отопление, и электроэнергию", - написала политик.

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