Индонезия одобрила китайскую вакцину против ковида, которую закупила Украина

Вакцина компании Sinovac Biotech показала в Индонезии меньшую эффективность, чем в Бразилии, и гораздо меньше, чем в Турции.

Агентство по надзору за продуктами и лекарствами Индонезии (BPOM) одобрило китайскую вакцину против коронавируса компании Sinovac Biotech, договор о покупке которой заключила и Украина.

Об этом сообщает The Jakarta Post.

Отмечается, что вакцина прошла третью фазу клинического испытания с привлечением более 1 600 добровольцев. Ранее несколько других стран, такие как Бразилия и Турция, также исследовали эффект этой вакцины с привлечением гораздо большего количества участников.

"Результаты третьего этапа клинического испытания вакцины Coronavac демонстрируют эффективность 65,3% по сравнению с 91,25% в ходе аналогичного испытания в Турции, и 78% - в Бразилии ", - заявила руководитель BPOM Пенни Кусумастути Лукита.

Она отметила, что Всемирная организация здравоохранения требует минимум 50% эффективности использования вакцины.

"Вакцина Coronavac соответствует требованиям экстренного использования, и, соответственно, BPOM дает разрешение на экстренное использование вакцины Coronavax, произведенной Sinovac Biotech, в сотрудничестве с Bio Farma", - сказала она.

В прошлом месяце Индонезия получила 3 миллиона доз вакцины Sinovac в первой партии.

Напомним, 30 декабря Министерство здравоохранения Украины заключило контракт о поставках 1,9 миллиона доз вакцины производства компании Sinovac Biotech.

Вакцина Sinovac менее эффективна, чем вакцины, разработанные Moderna Inc. и совместно Pfizer Inc. и BioNTech SE, эффективность которых составила 94,5% и 95% соответственно. "Но CoronaVac можно хранить в стандартном холодильнике при температуре от 36 до 46 градусов по Фаренгейту, что упрощает и удешевляет транспортировку и хранение в менее развитых странах", - отметили специалисты по инфекционным заболеваниям.

Глава ГП "Медзакупки" заявил, что министр здравоохранения Максим Степанов самостоятельно определил поставщика вакцины от коронавируса для Украины, превысив полномочия.

Минздрав планирует в течение года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев. Это предполагает утвержденный министерством план вакцинации. По словам руководителя ОПУ Андрея Ермака, Украина ведет переговоры со всеми производителями вакцин от COVID-19, кроме РоSSии.