Миссия МВФ по пересмотру программы stand-by для Украины возобновила работу

До этого миссия в онлайн-режиме работала в конце декабря.

Миссия Международного валютного фонда по первому пересмотру программы stand-by для Украины возобновила работу.

О возобновлении работы сообщило представительство МВФ , пишет "Интерфакс-Украина".

"Миссия сегодня возобновляет свою работу встречами с представителями власти", - говорится в ответе МВФ на запрос.

Миссия проводит дистанционные обсуждения с властями Украины относительно экономических событий, мероприятий и реформ, необходимых для завершения первого пересмотра.

До этого миссия в онлайн-режиме работала в декабре. По результатам работы миссии ожидается получение в начале 2021 года очередного транша в рамках программы stand-by.

Кредит stand-by предоставляется для согласованных с МВФ целей странам-членам Фонда. Банк резервирует определенную сумму, а клиент использует ее частично или полностью. Такое соглашение предусматривает гарантию для страны-получателя, что она сможет автоматически получать валюту из суммы кредитного соглашения в любое время до завершения сроков соглашения и при выполнении его условий.

Летом МВФ утвердил новую 18-месячную программу stand-by для Украины на SDR 3,6 млрд (около $ 5 млрд) с немедленным выделением $ 2,1 млрд первого транша. Новая программа должна помочь Украине справиться с проблемами, которые вызвала эпидемия коронавируса. Деньги должны обеспечить платежный баланс и бюджетную поддержку, при сохранении достижений в основных структурных реформах. Это должно гарантировать Украине возвращение роста экономики, когда кризис пройдет.

В Фонде требуют от Украины облегчения экономических последствий кризиса, в частности, поддержку домохозяйств и предприятий; обеспечение постоянной независимости Нацбанка и гибкого обменного курса; обеспечение финансовой стабильности при возмещении расходов по банковским решениям; продвижение борьбы с коррупцией для сохранения и усиления последних достижений.

После выделения первого транша были намечены четыре пересмотра программы: по итогам июня, сентября и декабря этого года, а также июня 2021 года - с завершением этих пересмотров соответственно 1 сентября и 1 декабря этого года и 15 мая и 15 октября - в следующем году.

Предполагалось, что виртуальная миссия первого пересмотра программы будет работать 13-23 июля, однако этот план был нарушен.

К программе МВФ также привязано другое международное финансирование Украины. В частности, успешный первый пересмотр программы stand-by позволит получить уже одобренные $ 350 млн от Всемирного банка и 600 млн евро от ЕС . 30 декабря министр финансов Сергей Марченко сообщил, что от Международного валютного фонда в 2020 году должны были поступить два транша по $ 700 млн, однако они перенесены на следующий год. Таким образом в 2020 году Украина получила только один транш.

В сентябре представитель МВФ не смог назвать возможную дату миссии для первого пересмотра программы stand-by и выделении второго транша.