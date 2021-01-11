Минэнерго предложило временно отказаться от рыночных цен на газ для населения, - СМИ

Проект находится на рассмотрении в других министерствах.

Минэнерго предложило временно отказаться от рыночных цен на газ для населения, - СМИ
Фото: Depositphotos/juvelez

Министерство энергетики и угольной промышленности предложило временно отказаться от рыночных цен на газ для населения.

Об этом пишут "Украинские новости" со ссылкой на еще не опубликованный проект постановления Кабинета министров.

На прошлой неделе глава министерства Юрий Витренко сообщил, что мониторинг розничного рынка газа показал уязвимость потребителей к злоупотреблениям со стороны поставщиков и к стремительному росту рыночных цен из-за холодов в Европе и Азии. В фейсбуке Витренко написано, что министерство разработало вариант решения этой проблемы.

Агентство "УН" пишет, что решение этой проблемы заключается в возвращении государственного регулирования цен на газ для населения.

Всех бытовых клиентов вроде планируют признать "уязвимыми потребителями" и предложить им фиксированную цену. Она будет действовать один год с 1 февраля. За основу возьмут стоимость газа на немецком хабе NCG (без учета транспортировки до западной границы) с торговой надбавкой поставщика 2,5%.

Напомним, что рынок газа для населения в Украине действует с августа 2020 года. Его запуск был одним из требований для получения кредитного финансирования от Международного валютного фонда. До этого в Украине действовали специальные обязательства (PSO), по которым НАК "Нафтогаз Украины" поставлял газ для населения по фиксированной цене.

Сегодня стало известно, что миссия МВФ по пересмотру программы stand-by возобновила работу в Украине. Она работала также в декабре в онлайн-режиме. От миссии зависит, получит ли Украина от Фонда новый транш.

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