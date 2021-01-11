Степанов о запрете продавать носки: количество нужных вещей можно было рассчитать

Министр здравоохранения Максим Степанов считает, что граждане могли заранее позаботиться о покупке необходимых товаров, которыми нельзя торговать в магазинах в течение двух недель, поскольку Минздрав предупреждал о введении январского локдауна заранее.

Об этом Степанов заявил на брифинге.

Министр напомнил, что цель карантина с 8 по 24 января - сократить контакты между людьми, чтобы уменьшить количество заражений.

"За эти три дня карантина мы услышали много "экспертных" мнений, что и как надо делать. У нас в стране всегда говорят о наших (правительственных, - ред.) действиях в трех вариантах. Первый - все, что делается, - не так и надо делать по-другому. Как же по-другому, никто не может ответить. Второй вариант - все сделано слишком рано. Третий - слишком поздно. Но я подчеркиваю, что у нас есть четкая стратегия для предотвращения ковида", - сказал Степанов .

Он также отметил, что во время "карантина выходного" дня тоже "было много саркастических и неуместных обвинений". Однако, подчеркнул министр, эти меры принесли стабилизацию и снижение количества инфицированных.

"Постановление о введении локдауна было принято 9 декабря. То есть мы заранее, за месяц, рассказали и показали, что будет можно в стране, а чего нельзя. Достаточно четко рассказали, какие товары будут в свободной продаже и можно будет спокойно их покупать, какие магазины будут открыты, то есть те, которые торгуют продуктами питания, средствами гигиены, бытовой химией, медицинскими изделиями, лекарствами, а какие будут закрыты (то, что касается промышленных товаров). Мы об этом говорили в течение декабря. Считаю, что к этим 16 дням, которые мы отвели на карантин, можно было подготовиться. Можно было рассчитать, какое количество новых носков или футболок нужно человеку на это время", - сказал Степанов.

По его словам, если кто-то не успел купить носки или футболки, он "спокойно может это сделать через интернет-магазины", поскольку адресную доставку и интернет-торговлю "никто не отменял".

Напомним, в Украине с полуночи 8 января по 00:00 25 января введены усиленные карантинные ограничения. Локдаун предусматривает закрытие всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных.

Январский усиленный карантин подобен тому, что был введен в начале пандемии в марте, но имеет некоторые смягчения. В частности, будет работать общественный транспорт, границы остаются открытыми, салоны красоты и парикмахерские будут работать по предварительной записи. Кафе, бары, рестораны будут работать только на доставку заказов или на вынос. Запрещен прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.