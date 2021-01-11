Глава правящей партии Грузии заявил об уходе из политики

Бидзина Иванишвили утверждает, что на решение повлиял его возраст.

Глава правящей партии Грузии заявил об уходе из политики
Бідзіна Іванішвілі
Фото: Tbilisi Media

Глава правящей в Грузии партии "Грузинская мечта" Бидзина Иванишвили заявил, что уходит из политики. Он считает, что его миссия выполнена.

Соответствующее объявление он распространил 11 января, пишет "Интерфакс-Украина".

"Я принял решение окончательно отойти от политики и полностью оставить бразды правления. Я покидаю как пост главы партии, так и саму партию", - отметил он.

По словам Иванишвили, на его решение повлиял возраст - вскоре ему исполнится 65 лет. Он уверен, что его выход из партии не ослабит политисилу, а сделает власть в Грузии "более энергичной".

"Я убежден, что грузинский народ также оценит мой сегодняшний шаг, который был продиктован теми же интересами, ради которых я пришел в политику", - заявил Иванишвили.

Иванишвили - бизнесмен, бывший премьер-министр Грузии. Политикой занимался с 2011 года, в 2012 его "Грузинская мечта" получила большинство в парламенте.

На посту главы правительства он пробыл чуть больше года (октябрь 2012 - ноябрь 2013), но объявил об отставке после победы Георгия Маргвелашвили на президентских выборах. Тогда же официально ушел из политики, но в 2018-м его переизбрали главой "Грузинской мечты".

Напомним, что в 2020 году правящая партия "Грузинская мечта" победила на парламентских выборах с большим отрывом. Оппозиция бойкотировала выборы 21 ноября, назвав голосование фарсом и призвав избирателей игнорировать его. Все оппозиционные партии сняли своих кандидатов.

Он мандатов отказалась и партия Михаила Саакашвили, утверждая, что результаты были сфальсифицированы.

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