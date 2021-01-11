РоSSия не желает заканчивать семилетнюю войну в Украине, - Резников

Украинская сторона готова сделать шаги к установлению мира на Донбассе, однако РоSSия отказывается отвечать взаимностью и не желает прекращать семилетнюю войну в Украине.

Об этом пишет в своей колонке для Atlantic Council вице-премьер-министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы украинской делегации в ТКГ Алексей Резников.

"Приближается седьмая годовщина начала военных действий между Россией и Украиной, и многие недавно спрашивали меня: "Что дальше?". Как переговорщик в Трехсторонней контактной группе, созданной для прекращения конфликта в Украине, и как министр, ответственный за реинтеграцию временно оккупированных частей Донецкой и Луганской областей и полуострова Крым, я смотрю на этот вопрос с обеих сторон", - отметил он.

Резников отметил, что Украина выполнила практически все обязательства, о которых было договорено в декабре 2019 года в Париже.

"С тех пор состоялись два процесса обмена задержанными. Мы обозначили 19 участков гуманитарного разминирования и четыре новых участка разъединения войск. Впервые с момента начала конфликта было заключено соглашение о пятимесячном прекращении огня. Хотя это прекращение огня и было несовершенным, оно, несомненно, спасло жизни. Весной 2020 года мы усилили нашу делегацию в ТКГ, включив в нее членов правительства и руководителей парламентских комитетов. Согласно Минским договоренностям, в состав делегации также вошли представители Украины с оккупированных частей Донецкой и Луганской областей. В ноябре 2020 года мы открыли два новых пункта пропуска в Луганской области", - сообщил глава МинВОТ.

При этом Резников подчеркнул, что Украина неоднократно демонстрировала свою готовность возобновить мирный процесс. Однако, реализация существующих Минских соглашений в их нынешнем состоянии невозможна, поэтому обновление этих соглашений является необходимым предварительным условием для любого дальнейшего прогресса.

"Срок действия текущих договоренностей истек 31 декабря 2015 года. Поскольку они являются политико-дипломатическими соглашениями, а не международным договором, Минские соглашения содержат противоречивые требования. Более того, РоSSия сама нарушила условия соглашений в феврале 2015 года, захватив город Дебальцево и большие участки дополнительных земель на востоке Украины", - напомнил Резников.

Он также отметил, что с лета 2020 года роSSийская сторона использовала различные предлоги, чтобы парализовать Трехстороннюю контактную группу и отказаться от своих обязательств. Украина же представила свой план по реализации Минских договоренностей, но роSSийская - не сообщила о своем видении.

"Главный вопрос сейчас заключается в том, можно ли убедить РоSSию принять современную версию Минских соглашений или совершенно новую форму переговоров", - подчеркнул глава МинВОТ.

Он добавил, что этот вопрос поднимали представители Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе, а также немецкие и французские партнеры.

"Украина благодарна за их поддержку, но мы также должны отметить, что эти усилия дали очень ограниченные результаты. В конечном итоге продвижение к миру зависит от готовности РоSSии или, точнее, от ее нежелания положить конец конфликту. Возможности для более безопасных шагов в рамках текущих договоренностей практически исчерпаны. Слово «безопасность» имеет первостепенное значение. Украина не пойдет ни на что, что украинское общество считает неприемлемым и может еще больше дестабилизировать текущую ситуацию. Мы не рискнем развязать полномасштабную войну в Восточной Европе", - подчеркнул Резников.

В декабре прошлого года президент РФ Владимир Путин в разговоре с канцлером Германии Ангелой Меркель заявил, что готов продолжать работу в "минском" и "нормандском" форматах.

Напомним, ранее Резников говорил, что продолжение войны против Украины экономически невыгодно для РоSSии.

Вооруженный конфликт на Донбассе продолжается с 2014 года после роSSийской оккупации Крыма. Украина и Запад обвиняют РФ в вооруженной поддержке боевиков. Против РоSSии введены санкции, которые постоянно продлеваются.

В июле 2020 года ЕС в очередной раз призвал РоSSию взять на себя ответственность за убийство военных на Донбассе.

В конце октября посол Великобритании Мелинда Симонс заявила, что не исключает, что санкции против РоSSии за ее агрессию в Украине могут усиливаться.