Оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе

Потерь среди военных нет.

Оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Фото: Макс Левин

За прошедшие сутки, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования РоSSийской Федерации открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Авдеевки. Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, роSSийско-оккупационные войска вели огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета.

В районе ответственности группировки "Север" наблюдалась тишина.

С начала текущих суток, 11 января, в районе проведения ООС наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил по-прежнему контролируется украинскими воинами", - заверили в штабе.

Напомним, в течение прошедших суток, 10 января, на большинстве участков в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе наблюдалась тишина. Однако было зафиксировано одно нарушение - в пригороде Авдеевки боевики открыли огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета.

9 января в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Оккупанты стреляли около Водяного и Луганского.

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