Оккупанты дважды нарушили режим прекращения огня на Донбассе
Потерь среди военных нет.
За прошедшие сутки, 10 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе зафиксировано два нарушения режима прекращения огня со стороны роSSийско-оккупационных войск.
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования РоSSийской Федерации открыли огонь из станкового противотанкового гранатомета неподалеку Авдеевки. Вблизи населенного пункта Водяное, что на Приазовье, роSSийско-оккупационные войска вели огонь в сторону наших позиций из автоматических станковых и ручных противотанковых гранатометов и крупнокалиберного пулемета.
В районе ответственности группировки "Север" наблюдалась тишина.
С начала текущих суток, 11 января, в районе проведения ООС наблюдается тишина. Нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.
"Обстановка в районе проведения операции Объединенных сил по-прежнему контролируется украинскими воинами", - заверили в штабе.
Напомним, в течение прошедших суток, 10 января, на большинстве участков в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе наблюдалась тишина. Однако было зафиксировано одно нарушение - в пригороде Авдеевки боевики открыли огонь в сторону украинских позиций из станкового противотанкового гранатомета.
9 января в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано три нарушения режима прекращения огня. Оккупанты стреляли около Водяного и Луганского.