В Австрии министр труда и молодежи подала в отставку из-за обвинений в плагиате
Ашбахер обвиняют в "плагиате, неправильных цитатах и незнании немецкого языка".
Крістіна Ашбахер
Фото: rbc.ua
В Австрии министр по делам труда, семьи и молодежи Кристина Ашбахер подала в отставку из-за обвинений в плагиате в некоторых ее университетских работах.
Об этом пишет theguardian.com.
Ашбахер заявила, что она ушла с должности, чтобы "защитить свою семью". Она также пожаловалась на "враждебность, политическую агитацию и атаки".
Отметим, бывший министр с отличием окончила Университет прикладных наук в Винер-Нойштадте. При этом блогер Стефан Вебер, который специализируется на выявлении академических мошенничеств, обнаружил в ее магистерской диссертации "плагиат, неправильные цитаты и незнание немецкого языка".
Вебер также заявил о плагиате в научной работе, которую женщина в прошлом году представила в Техническом университете Братиславы.
Он утверждал, что работа содержит "невиданные ранее глубины глупости, бессмыслицы и плагиата" и более одной пятой текста Ашбахер взяла из других источников без цитирования, в частности, из статьи журнала Forbes.
Женщина обвинения в свой адрес отвергает.
Канцлер Австрии Себастьян Курц, партию которого представляет Ашбахер, написал в Твиттере, что уважает ее решение уйти в отставку на фоне давления на правительство за "хаотическое управление второй волной Covid-19".
Christine Aschbacher hat mich heute dar?ber informiert, dass sie ihr Amt als Arbeitsministerin zur?cklegt. Diesen Entschluss respektiere ich. Ich danke Christine Aschbacher f?r ihren Einsatz im letzten, sehr herausfordernden Jahr.
Канцлер добавил, что назначит преемника в понедельник, 11 января.
Напомним, 4 июня прошлого года, спустя сутки после появления информации о кандидатуре Шкарлета на должность министра образования, на сайте ошибок и фальсификаций в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в его монографии. Автор статьи утверждает, что в монографии использованы целые блоки текста, который был опубликован на три года раньше. При этом ссылок в работе Шкарлета на эту научную работу нет.
Шкарлет отрицал, что плагиатил чужие работы, а в интервью LB.ua заявил, что в его тексте "есть квадратные скобки".
17 декабря 2020 года Шкарлет был назначен министром образования и науки минимальным количеством голосов - 226. Против высказались 43 парламентария, воздержались 39. Не принимали участия в голосовании 35 нардепов. Источники LB.ua в "Слуге народа" сообщили, что буквально незадолго до голосования достаточного количества голосов за назначение не было, впрочем после этого был звонок от президента.
В начале января 2021 года в работах членов Комиссии по академической доброчестности Национального технологического университета "Черниговская политехника", которая отрицала наличие плагиата в работах Шкарлета, также выявили плагиат.