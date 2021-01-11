В Австрии министр труда и молодежи подала в отставку из-за обвинений в плагиате

В Австрии министр по делам труда, семьи и молодежи Кристина Ашбахер подала в отставку из-за обвинений в плагиате в некоторых ее университетских работах.

Об этом пишет theguardian.com.

Ашбахер заявила, что она ушла с должности, чтобы "защитить свою семью". Она также пожаловалась на "враждебность, политическую агитацию и атаки".

Отметим, бывший министр с отличием окончила Университет прикладных наук в Винер-Нойштадте. При этом блогер Стефан Вебер, который специализируется на выявлении академических мошенничеств, обнаружил в ее магистерской диссертации "плагиат, неправильные цитаты и незнание немецкого языка".

Вебер также заявил о плагиате в научной работе, которую женщина в прошлом году представила в Техническом университете Братиславы.

Он утверждал, что работа содержит "невиданные ранее глубины глупости, бессмыслицы и плагиата" и более одной пятой текста Ашбахер взяла из других источников без цитирования, в частности, из статьи журнала Forbes.

Женщина обвинения в свой адрес отвергает.

Канцлер Австрии Себастьян Курц, партию которого представляет Ашбахер, написал в Твиттере, что уважает ее решение уйти в отставку на фоне давления на правительство за "хаотическое управление второй волной Covid-19".

Christine Aschbacher hat mich heute dar?ber informiert, dass sie ihr Amt als Arbeitsministerin zur?cklegt. Diesen Entschluss respektiere ich. Ich danke Christine Aschbacher f?r ihren Einsatz im letzten, sehr herausfordernden Jahr. — Sebastian Kurz (@sebastiankurz) January 9, 2021

Канцлер добавил, что назначит преемника в понедельник, 11 января.

Напомним, 4 июня прошлого года, спустя сутки после появления информации о кандидатуре Шкарлета на должность министра образования, на сайте ошибок и фальсификаций в научных исследованиях опубликовали информацию о плагиате в его монографии. Автор статьи утверждает, что в монографии использованы целые блоки текста, который был опубликован на три года раньше. При этом ссылок в работе Шкарлета на эту научную работу нет.

Шкарлет отрицал, что плагиатил чужие работы, а в интервью LB.ua заявил, что в его тексте "есть квадратные скобки".

17 декабря 2020 года Шкарлет был назначен министром образования и науки минимальным количеством голосов - 226. Против высказались 43 парламентария, воздержались 39. Не принимали участия в голосовании 35 нардепов. Источники LB.ua в "Слуге народа" сообщили, что буквально незадолго до голосования достаточного количества голосов за назначение не было, впрочем после этого был звонок от президента.

В начале января 2021 года в работах членов Комиссии по академической доброчестности Национального технологического университета "Черниговская политехника", которая отрицала наличие плагиата в работах Шкарлета, также выявили плагиат.