Коронавирус обнаружили у 11 украинских военных

По состоянию на 10 января в ВСУ COVID-19 болеет 1 262 человека.

Коронавирус обнаружили у 11 украинских военных
Фото: Київрада

За минувшие сутки, 9 января, в Вооруженных силах Украины зарегистрировано 11 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщили в командовании Медицинских сил ВСУ.

На изоляции (в том числе самоизоляция) находится 46 человек. "Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в ближайшие трое суток, - 5 человек", - говорится в сообщении.

По состоянию на 10 января в Вооруженных Силах Украины COVID-19 болеет 1 262 человека.

Всего за время пандемии выздоровели 13 277 военных, летальных случаев - 38.

Напомним, в Украине за последние сутки, 9 января, зафиксировано 5 011 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 113 детей и 164 медработника. Госпитализированы 2 100 человек, летальных случаев - 99.

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