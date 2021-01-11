Папа Римский призвал всех к вакцинации от коронавируса

Папа Римский Франциск призвал всех людей, которым позволяет здоровье, вакцинироваться от коронавируса. Понтифик назвал прививку от COVID-19 "этической обязанностью каждого".

Папа Римский призвал всех к вакцинации от коронавируса

Папа Франциск считает что, отказываясь от вакцинации, люди подвергают риску не только лично себя, но и тех, кто их окружает. Поэтому отказ от вакцинации он рассматривает как проявление безразличия к жизни других людей.

"Я считаю, что с этической точки зрения каждый должен принять вакцину. Это этичный выбор, потому что вы играете своим здоровьем, своей жизнью, но вы также играете и жизнями других", - сказал понтифик в интервью, которое он дал телеканалу Canale 5.

Ватиканское гражданство имеют всего 825 человек, однако и Ватикан, как суверенное государство, собирается в ближайшее время начать кампанию массовой вакцинации граждан. Будет прививаться и 84-летний папа Франциск.

Папа Римский призвал всех к вакцинации от коронавируса

Кстати, понтифик входит в группу риска не только из-за своего возраста, но еще и потому, что в молодости, еще когда он жил в Аргентине, ему из-за болезни удалили часть легкого. Поэтому для него коронавирус представляет чрезвычайную опасность. Впрочем, папа Римский и так не намерен был игнорировать вакцинацию. В числе других обитателей Ватикана он записался на прививку.

Глава католической церкви говорит, что заказанных доз вакцины хватит не только гражданам Ватикана. Они смогут поделить излишками с другими жителями Рима.

Напомним, массовая вакцинация стартовала в мире месяц назад. 8 декабря первой жительницей планеты, получившей вакцину не в порядке эксперимента, а в порядке общей вакцинации, стала 90-летняя жительница Великобритании Маргарет Кинан.


Марченко Любов, Тудей

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"
Власти Китая не пустили экспертов ВОЗ в УханьВласти Китая не пустили экспертов ВОЗ в Ухань
Майдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание КонгрессаМайдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
Зеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весеннийЗеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний
На Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газНа Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газ
Блок рекламы


Похожие новости
Сущенко призвал правоохранителей привлечь к ответственности вандалов, которые осквернили мемориал героям АТО в УманиСущенко призвал правоохранителей привлечь к ответственности вандалов, которые осквернили мемориал героям АТО в Умани
От коронавируса скончался бывший мэр города на Ивано-ФранковщинеОт коронавируса скончался бывший мэр города на Ивано-Франковщине
Украина закупила китайскую вакцину от коронавируса SinovacУкраина закупила китайскую вакцину от коронавируса Sinovac
В ЕС одобрили вакцину Moderna против коронавирусаВ ЕС одобрили вакцину Moderna против коронавируса
Шмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию о подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхожденияШмыгаль поручил Минздраву и МВД проверить информацию о подпольной вакцинации препаратами неизвестного происхождения
Шотландия призвала Трампа не приезжать играть в гольф во время карантинаШотландия призвала Трампа не приезжать играть в гольф во время карантина
Степанов призвал украинцев с любыми симптомами ОРВИ обращаться за тестами на ковидСтепанов призвал украинцев с любыми симптомами ОРВИ обращаться за тестами на ковид
Помощь семьям умерших от коронавируса медиков будут оказывать по упрощенной процедуреПомощь семьям умерших от коронавируса медиков будут оказывать по упрощенной процедуре
80-летняя королева Дании вакцинировалась от коронавируса80-летняя королева Дании вакцинировалась от коронавируса
Порошенко: цены на тесты и вакцины от коронавируса нужно жестко регулироватьПорошенко: цены на тесты и вакцины от коронавируса нужно жестко регулировать
Последние новости
Подгружаем последние новости