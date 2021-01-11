"Лубныгаз" просит проверить экс-нардепа Мосийчука на причастность к аварии на газопроводе

В свою очередь, Игорь Мосийчук категорически не согласился с этим заявлением.

АО "Лубныгаз" просит правоохранительные органы проверить бывшего народного депутата Игоря Мосийчука на причастность к взрыву на магистральном газопроводе "Уренгой-Помары-Ужгород".

Об этом сообщила пресс-служба "Лубныгаза".

"Мосийчук на своей странице в Фейсбук первый сообщил о том, что взрыв - направленная диверсия, и обвинил своего оппонента предприятие "Лубныгаз", которое Мосийчук пытается захватить не первый год. Эти лживые обвинения прозвучали гораздо раньше, чем владелец газопровода "Укртрансгаз" или ГСЧС вообще проинформировали о самом факте аварии, не говоря уже о возможных причинах", - говорится в сообщении.

В свою очередь, Игорь Мосийчук категорически не согласился с этим заявлением.

"ПАО "Лубныгаз" обвинил меня в диверсии, то есть подрыве магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" вчера под моими родными Лубнами. А причина очень проста! Вчера в поле под Лубнами действительно имела место диверсия! Под крышеванием ПАО "Лубныгаз" проходила несанкционированная врезка в магистраль с целью кражи газа и газоконденсата и дальнейшей продажи на своих незаконных заправках в Лубнах, которые создал и крышует директор ТД "Лубныгаз", гражданин РФ Максим Дунин", - написал Мосийчук.

Напомним, на месте аварии газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" в Полтавской области создан оперативный штаб, работающий круглосуточно.

9 января в 15:50 в поле близ с. Калайдинцы Лубенского района Полтавской области в результате разгерметизации магистрального газопровода "Уренгой-Помары-Ужгород" (диаметром 1400 мм) произошел взрыв с последующим факельным горением.

В 16:05 была перекрыта подача газа к газопроводу.

Жертв и пострадавших нет.

В результате отключения ГРС «Вишневое», прекращено газоснабжение 17 населенных пунктов Лубенского района.

По состоянию на 21:45 было прекращено газоснабжение около 3,5 тыс. абонентов.