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2021-01-11
Глава Тернопольской ОГА вторично заболел коронавирусом
Владимир Труш призвал серьезно относиться к карантинным ограничениям.
Володимир Труш
Фото: facebook/Володимир Труш
Глава Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш вторично заболел коронавирусом.
Об этом он написал в Facebook.
"Не думал, что это повторится. Но сегодня снова получил положительный тест на COVID. Теперь у меня точно нет сомнения, что заразиться можно повторно", - заявил Труш.
Он также отметил, что предыдущую болезнь перенес тяжело, и призвал всех серьезно относиться к карантинным ограничениям.
Напомним, 22 августа 2020 года Владимир Труш впервые заболел коронавирусом. Он находился дома на самоизоляции.