Глава Тернопольской ОГА вторично заболел коронавирусом

Глава Тернопольской областной государственной администрации Владимир Труш вторично заболел коронавирусом.

Об этом он написал в Facebook.

"Не думал, что это повторится. Но сегодня снова получил положительный тест на COVID. Теперь у меня точно нет сомнения, что заразиться можно повторно", - заявил Труш.

Он также отметил, что предыдущую болезнь перенес тяжело, и призвал всех серьезно относиться к карантинным ограничениям.

Напомним, 22 августа 2020 года Владимир Труш впервые заболел коронавирусом. Он находился дома на самоизоляции.