На выборах президента Кыргызстана побеждает Садыр Жапаров

Жапаров набрал 79% голосов по итогам обработки более 80% бюллетеней.

На выборах президента Кыргызстана побеждает Садыр Жапаров
Садир Жапаров
Фото: kenesh.kg

В Кыргызстане на выборах президента побеждает 52-летний Садыр Жапаров.

Об этом сообщает ВВС со ссылкой на ЦИК Кыргызстана.

Жапаров набрал 79% голосов по итогам обработки более 80% бюллетеней.

Также избиратели в Кыргызстане высказались за президентскую форму правления. Из более чем 70% бюллетеней этот вариант одобрил 81% проголосовавших на референдуме.

Жапаров, освобожденный своими сторонниками из колонии (он был осужден на 11,5 лет по делу о захвате заложника), неожиданно стал сначала лидером протестов, а затем премьер-министром и исполняющим обязанности президента.

Напомним, 5 октября в 2020 года в Бишкеке начались митинги оппозиционных партий, несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших 4 октября. В ночь на 6 октября сторонники оппозиции захватили офис президента и здание парламента. Освобожденного во время протестов из заключения Садыра Жапарова утвердили в должности премьер-министра.

15 октября президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков ушел в отставку на фоне протестов. Жээнбеков заявил, что не держится за власть и не хочет остаться в истории как президент, стрелявший в собственных граждан.

Верховный суд Кыргызстана 20 октября оправдал Садыра Жапарова по обвинению в попытке насильственного захвата власти в 2012 году. До освобождения протестующими из колонии он отбывал наказание по обвинению в захвате заложника и в других преступлениях.

24 октября ЦИК страны определила дату новых президентских выборов.

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