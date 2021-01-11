Беларусь традиционно протестует на выходных, есть задержанные

Известно о трех задержанных.

Сегодня, 10 января, в Минске и других белорусских городах продолжаются традиционные воскресные акции протеста.

Кроме столицы, протестуют в Бресте, Могилеве, Гродно и Витебске.

Уже стало известно о первых задержанных, которых доставили в Ленинский райотдел милиции Минска. Их имена опубликованы в Telegram-канале "Списки задержанных".

Также волонтеры сообщают, что в Жодино "сидит" более 40 человек, пишет tut.by.

Акции солидарности с белорусами состоялись во Львове, Гданьске и Варшаве.

Напомним, Александр Лукашенко заявил, что проект "новой Конституции Беларуси" подготовят до конца 2021 года.

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская заявила в ответ, что новые выборы и народный референдум относительно новой Конституции должны состояться до конца 2021 года без Лукашенко.

Масштабные акции протеста против Александра Лукашенко, который победил на президентских выборах, вспыхнули в Беларуси 9 августа 2020 года. Оппозиция заявляет о масштабных фальсификациях. Результаты белорусских выборов не были признаны международным сообществом, в том числе Украиной.

Акции протеста сопровождаются жестким насилием силовиков. Несколько митингующих погибли, десятки - пострадали. Тысячи протестующих задержали, часть из них - арестовали.

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