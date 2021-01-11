Сущенко призвал правоохранителей привлечь к ответственности вандалов, которые осквернили мемориал героям АТО в Умани

Неизвестные похитили ночью со стелы погибшим участникам АТО три фотографии героев и сломали прожектор для подсветки Обелиска Славы.

Первый заместитель председателя Черкасского областного совета, руководитель местного отделения партии "Европейская Солидарность" Роман Сущенко призвал правоохранительные органы выяснить все обстоятельства вандализма с мемориалом героям АТО в Умани.

Неизвестные похитили ночью со стелы погибшим участникам АТО три фотографии героев и сломали прожектор для подсветки Обелиска Славы, сообщили в пресс-службе "ЕС" со ссылкой на Сущенко.

"Призываю местные правоохранительные органы выяснить все обстоятельства этого ужасного акта вандализма, розыска и привлечения к ответственности причастных к осквернению памяти защитников Украины, которые ценой собственной жизни остановили агрессора. Вместе с Ириной Геращенко и депутатами Уманского городского совета от «Европейской Солидарности» обращаемся к Уманскому отделу полиции ГУНП в Черкасской области относительно безотлагательного начала досудебного расследования", - заявил он.

Фото: "Европейская солидарность"

Сущенко также призвал ответственных жителей Умани быть бдительными и делать все возможное для предотвращения подобных проявлений вандализма и неуважения к памяти украинских патриотов.

Напомним, что полиция открыла уголовное производство по факту повреждения мемориальной стены воинам АТО. Уголовное производство открыто по квалифицирующим признаками ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом.

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