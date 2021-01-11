В результате авиаудара военных в Афганистане погибли 12 человек

Талибан пока не комментировал инцидент.

Власти афганской провинции Нимроз обвинили военно-воздушные силы Афганистана в авиаударе, который унес жизни по меньшей мере 12 мирных жителей.

Об этом сообщила Радио Свобода.

По словам главы совета провинции, мирные жители погибли в результате авиаудара в районе Хашруд.

Представитель Афганской национальной армии заявил, что получил сообщения о жертвах среди гражданского населения, которые расследуются. Факт нанесения авиаудара по базе талибов в указанном районе он подтвердил.

Талибан пока не комментировал инцидент.

Миссия ООН по содействию Афганистану уже обвиняла афганские военно-воздушные силы в значительном количестве жертв среди гражданского населения.

Задокументировано 63 случая авиаударов Афганистана, в результате которых с января по сентябрь прошлого года погибли 156 человек и еще 193 получили ранения. В миссии указали на рост числа жертв среди гражданского населения по сравнению с предыдущим, 2019-м годом.

Напомним, в декабре прошлого года на востоке Афганистана был взорван мотоцикл со взрывчаткой. В результате инцидента погибло по меньшей мере 15 детей, еще 20 человек получили ранения.