Под Харьковом местные жители перекрыли трассу, протестуя против новых тарифов на газ

Люди требуют отозвать постановление о повышении тарифов на транспортировку газа.

Под Харьковом местные жители перекрыли симферопольскую трассу М-18, протестуя против новых тарифов на газ и его доставку.

Об этом пишет 2day.kh.ua.

Трассу перекрыли 50 жителей Высокого, Покотиловки, Песочина, Южного и Мерефы (Харьковская ОТГ).

Они ходят с транспарантами по пешеходному переходу. У поста ГАИ за порядком следят сотрудники полиции. Время от времени протестующие пропускают автомобили, чтобы не образовывались пробки.

Причина протеста - новые тарифы на газ и его доставку, которые начали действовать с 1 января 2021 года.

"Это плановое уничтожение населения Украины! Это экономическая удавка. Я - житель поселка Высокий. Ранее ко всем врачам очереди были, а сейчас - никого. Медицина стала недоступной!", - заявил местный житель.

Представители местной власти на место протеста не вышли, присутствовали депутаты местных советов.

Люди требуют отозвать постановление о повышении тарифов на транспортировку газа и позволить общинам самим решать вопрос тарифов.

По словам протестующих, доставка газа подорожала в три раза.

"Цели полностью остановить движение транспорта нет, есть желание привлечь внимание. Людей призывали выходить на протест в соцсетях. Как долго продлится пикет, пока не известно. Люди оформили обращение к депутатам Верховной Рады. Говорят, это пока черновик и просят подписывать его", - говорится в сообщении.

Напомним, на Харьковщине уже протестовали против повышения тарифов – протестующие перекрывали дорогу М-03.

4 января снизить тарифы на газ требовали в Полтавской области вблизи села Засулье, там перекрывали трассу "Киев-Харьков".

Добавим, "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 14% в январе 2020-го. Отмечалось, что причиной повышения стало увеличение оптовой цены на голубое топливо.