Под Харьковом местные жители перекрыли трассу, протестуя против новых тарифов на газ

Люди требуют отозвать постановление о повышении тарифов на транспортировку газа.

Под Харьковом местные жители перекрыли симферопольскую трассу М-18, протестуя против новых тарифов на газ и его доставку.

Об этом пишет 2day.kh.ua.

Трассу перекрыли 50 жителей Высокого, Покотиловки, Песочина, Южного и Мерефы (Харьковская ОТГ).

Они ходят с транспарантами по пешеходному переходу. У поста ГАИ за порядком следят сотрудники полиции. Время от времени протестующие пропускают автомобили, чтобы не образовывались пробки.

Причина протеста - новые тарифы на газ и его доставку, которые начали действовать с 1 января 2021 года.

"Это плановое уничтожение населения Украины! Это экономическая удавка. Я - житель поселка Высокий. Ранее ко всем врачам очереди были, а сейчас - никого. Медицина стала недоступной!", - заявил местный житель.

Представители местной власти на место протеста не вышли, присутствовали депутаты местных советов.

Люди требуют отозвать постановление о повышении тарифов на транспортировку газа и позволить общинам самим решать вопрос тарифов.

По словам протестующих, доставка газа подорожала в три раза.

"Цели полностью остановить движение транспорта нет, есть желание привлечь внимание. Людей призывали выходить на протест в соцсетях. Как долго продлится пикет, пока не известно. Люди оформили обращение к депутатам Верховной Рады. Говорят, это пока черновик и просят подписывать его", - говорится в сообщении.

Напомним, на Харьковщине уже протестовали против повышения тарифов – протестующие перекрывали дорогу М-03.

4 января снизить тарифы на газ требовали в Полтавской области вблизи села Засулье, там перекрывали трассу "Киев-Харьков".

Добавим, "Нафтогаз" повысил цену на газ для своих клиентов на 14% в январе 2020-го. Отмечалось, что причиной повышения стало увеличение оптовой цены на голубое топливо.

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"
Власти Китая не пустили экспертов ВОЗ в УханьВласти Китая не пустили экспертов ВОЗ в Ухань
Майдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание КонгрессаМайдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
Зеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весеннийЗеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний
На Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газНа Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газ
Блок рекламы


Похожие новости
Украина ожидает решения ЕСПЧ по иску против РоSSии из-за оккупации КрымаУкраина ожидает решения ЕСПЧ по иску против РоSSии из-за оккупации Крыма
В Турции полиция задержала 40 студентов за участие в митингах против назначения ректором плагиатораВ Турции полиция задержала 40 студентов за участие в митингах против назначения ректором плагиатора
На Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газНа Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газ
Зеленский осудил беспрецендентное насилие против Конгресса в СШАЗеленский осудил беспрецендентное насилие против Конгресса в США
Мэр Черкасс выступил против введения локдауна 8 январяМэр Черкасс выступил против введения локдауна 8 января
В ЕС одобрили вакцину Moderna против коронавирусаВ ЕС одобрили вакцину Moderna против коронавируса
В СБУ напомнили о репрессиях против Стуса и других представителей культурной интеллигенции за рождественские колядкиВ СБУ напомнили о репрессиях против Стуса и других представителей культурной интеллигенции за рождественские колядки
Минздрав выступает против переноса локдаунаМинздрав выступает против переноса локдауна
СБУ разоблачила противоправную деятельность руководителя так называемой "миграционной службы МВД ДНР"СБУ разоблачила противоправную деятельность руководителя так называемой "миграционной службы МВД ДНР"
На Полтавщине протестующие перекрыли международную трассу с требованием снизить тарифы на газНа Полтавщине протестующие перекрыли международную трассу с требованием снизить тарифы на газ
Последние новости
Подгружаем последние новости