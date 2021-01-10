В США арестовали трех мужчин, которые штурмовали Капитолий
Один из обвиняемых - человек в одежде из медвежьей шкуры.
Фото: bykvu.com
Федеральный суд округа Колумбия предъявил обвинение трем мужчинам в связи с беспорядками в Капитолии 6 января. Мужчин арестовали.
Об этом говорится на сайте Министерства юстиции США.
Джейкоба Энтони Ченсли, также известного как Джейк Анджели, из Аризоны, обвинили в умышленном проникновении и нарушении общественного порядка на территории Капитолия.
Ченсли идентифицировали как человека, который вошел в здание Капитолия в рогах, головном уборе из медвежьей шкуры, без рубашки и в коричневых брюках. У него было копье, к которому привязан американский флаг.
Адама Джонсона из Флориды обвинили в умышленном проникновении, краже государственного имущества и хулиганстве на территории Капитолия.
Утверждается, что Эванс транслировал на своей странице в соцсети Facebook штурм Капитолия и подстрекал к беспорядкам. На видео якобы видно, как Эванс входит в Капитолий и кричит: "Мы вошли, мы вошли! Деррек Эванс в Капитолии!".
Отметим, эти дела рассматривает прокуратура округа Колумбия, ФБР и полиция Капитолия США.
Напомним, в США суды рассматривают дела относительно более 50 человек, участвовавших в нападении на Капитолий.