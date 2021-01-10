В США арестовали трех мужчин, которые штурмовали Капитолий

Один из обвиняемых - человек в одежде из медвежьей шкуры.

В США арестовали трех мужчин, которые штурмовали Капитолий
Фото: bykvu.com

Федеральный суд округа Колумбия предъявил обвинение трем мужчинам в связи с беспорядками в Капитолии 6 января. Мужчин арестовали.

Об этом говорится на сайте Министерства юстиции США.

Джейкоба Энтони Ченсли, также известного как Джейк Анджели, из Аризоны, обвинили в умышленном проникновении и нарушении общественного порядка на территории Капитолия.

Ченсли идентифицировали как человека, который вошел в здание Капитолия в рогах, головном уборе из медвежьей шкуры, без рубашки и в коричневых брюках. У него было копье, к которому привязан американский флаг.

Адама Джонсона из Флориды обвинили в умышленном проникновении, краже государственного имущества и хулиганстве на территории Капитолия.

Adam Christian Johnson was booked into Pinellas County jail shortly after 9 p.m. Friday.https://t.co/7rLwsMTOpj

— Tampa Bay Times (@TB_Times) January 9, 2021

Согласно предварительной информации, мужчина носил трибуну спикера парламента во время беспорядков в Вашингтоне.

Депутат-республиканец из Западной Вирджинии Деррек Эванс получил обвинение в преднамеренном проникновении, незаконном пребывании в закрытом помещении и нарушении общественного порядка.

Derrick Evans, a West Virginia state lawmaker who was allegedly among the rioters who stormed the US Capitol, resigned Saturdayhttps://t.co/FoFsZezBSH

— CNN Breaking News (@cnnbrk) January 9, 2021

Утверждается, что Эванс транслировал на своей странице в соцсети Facebook штурм Капитолия и подстрекал к беспорядкам. На видео якобы видно, как Эванс входит в Капитолий и кричит: "Мы вошли, мы вошли! Деррек Эванс в Капитолии!".

Отметим, эти дела рассматривает прокуратура округа Колумбия, ФБР и полиция Капитолия США.

Напомним, в США суды рассматривают дела относительно более 50 человек, участвовавших в нападении на Капитолий.

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