В Черкасской области вандалы повредили мемориальную стену воинам АТО

Полиция открыла уголовное производство.

В г. Умань Черкасской области полиция открыла уголовное производство по факту повреждения мемориальной стены воинам АТО.

Об этом сообщили в Секторе коммуникации полиции Черкасской области.

"Так, 8 января около девяти часов в Уманское районное управление полиции поступило сообщение от местных жителей о повреждении мемориальной стены воинов АТО на улице Небесной Сотни. Во время выезда на места происшествия следственно-оперативная группа установила факты повреждения 3 фотографии и прожектора, который подсвечивал Обелиск Славы", - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по квалифицирующими признаками ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом.

Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас правоохранители совместно с общественной организацией "Уманский союз участников АТО" проводят мероприятия по установлению злоумышленников, причастных к совершению правонарушения.

Досудебное расследование продолжается.

Напомним, в декабре прошлого года неизвестные облили краской памятник воинам АТО/ООС в Шевченковском районе Киева возле станции метрополитена "Берестейская".

Коды для вставки в блог\форум




Интересные новости
Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"Гражданина Латвии судят за участие в военных действиях на стороне "ДНР"
Власти Китая не пустили экспертов ВОЗ в УханьВласти Китая не пустили экспертов ВОЗ в Ухань
Майдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание КонгрессаМайдан в США: сторонники Трампа ворвались в здание Конгресса
Зеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весеннийЗеленский: зимний карантин смягченный и не такой жесткий, как весенний
На Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газНа Харьковщине митингующие перекрывали дорогу из-за повышения тарифов на газ
Блок рекламы


Похожие новости
Зеленский записал отдельные новогодние поздравления для каждой области и для КрымаЗеленский записал отдельные новогодние поздравления для каждой области и для Крыма
В Киеве вандалы повредили памятник воинам АТОВ Киеве вандалы повредили памятник воинам АТО
ВАКС арестовал руководителя Госгеокадастра Хмельницкой области на 45 дней за попытку подкупаВАКС арестовал руководителя Госгеокадастра Хмельницкой области на 45 дней за попытку подкупа
Нацполиция разоблачила в Черкасской области растрату 7 млн грн, выделенных на ремонт дорогНацполиция разоблачила в Черкасской области растрату 7 млн грн, выделенных на ремонт дорог
Чиновницу из Луганской области осудили за госизмену, но от уголовной ответственности освободилиЧиновницу из Луганской области осудили за госизмену, но от уголовной ответственности освободили
СБУ разоблачила сепаратистов в Днепре, Черкассах и Сумской областиСБУ разоблачила сепаратистов в Днепре, Черкассах и Сумской области
В Одесской области суд отменил русский языкВ Одесской области суд отменил русский язык
Послы стран "Вышеградской четверки" посетили КПВВ "Золотое" в Луганской областиПослы стран "Вышеградской четверки" посетили КПВВ "Золотое" в Луганской области
Рада проголосовала за изменения в области соцзащиты населения в связи с коронавирусомРада проголосовала за изменения в области соцзащиты населения в связи с коронавирусом
Зеленский уволил руководителя СБУ Николаевской областиЗеленский уволил руководителя СБУ Николаевской области
Последние новости
Подгружаем последние новости