В Черкасской области вандалы повредили мемориальную стену воинам АТО

В г. Умань Черкасской области полиция открыла уголовное производство по факту повреждения мемориальной стены воинам АТО.

Об этом сообщили в Секторе коммуникации полиции Черкасской области.

"Так, 8 января около девяти часов в Уманское районное управление полиции поступило сообщение от местных жителей о повреждении мемориальной стены воинов АТО на улице Небесной Сотни. Во время выезда на места происшествия следственно-оперативная группа установила факты повреждения 3 фотографии и прожектора, который подсвечивал Обелиск Славы", - говорится в сообщении.

Уголовное производство открыто по квалифицирующими признаками ч. 1 ст. 296 Уголовного кодекса Украины - хулиганство, то есть грубое нарушение общественного порядка по мотивам явного неуважения к обществу, сопровождающееся особой дерзостью или исключительным цинизмом.

Санкция статьи предусматривает штраф от пятисот до тысячи необлагаемых минимумов доходов граждан или арест на срок до шести месяцев, или ограничение свободы на срок до пяти лет.

Сейчас правоохранители совместно с общественной организацией "Уманский союз участников АТО" проводят мероприятия по установлению злоумышленников, причастных к совершению правонарушения.

Досудебное расследование продолжается.