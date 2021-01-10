В Великобритании зафиксировали антирекорд по количеству смертей от ковида, Королева вакцинировалась

От ковида вакцинировались Королева Елизавета II и ее супруг.

В пятницу, 8 января, в Великобритании было зафиксировано 1325 новых смертей от коронавируса – это самый высокий ежедневный показатель с начала пандемии.

За прошедшие сутки было выявлено также 68 053 новых случаев заболевания.

До сих пор наибольшая суточная смертность от ковида в Великобритании была зафиксирована 21 апреля 2020 года - 1224, сообщили в reuters.com.

Кроме того, Skynews сообщил, что прививки от коронавируса получили Королева Великобритании Елизавета ІІ и ее супруг герцог Эдинбургский. Вакцину вводил королевский домашний врач в Виндзорском замке.

Фото: skynews

Обычно о состоянии здоровья членов королевской семьи не сообщается, однако Королева решила избежать спекуляций.

Напомним, в Лондоні объявили чрезвычайную ситуацию из-за ковида.

Ранее британские власти выдали разрешение на использование в стране вакцины от COVID-19, разработанной компанией Moderna.

Директор Европейского регионального бюро Всемирной организации здравоохранения Ганс Клюге заявил, что новый, так называемый британский штамм коронавируса, может вытеснить другие разновидности и стать основным в Европе.

По оценкам исследователей, "британский" штамм заразнее на 70% предыдущих мутаций. Считается, что он не повышает летальность или тяжесть течения болезни. Всего же известно более 12 000 различных мутаций коронавируса.

Этот штамм в декабре был обнаружен в Великобритании. Впоследствии там сообщили о еще одном типе коронавируса, который, по заявлению МОЗ Великобритании, происходит из ЮАР.

"Британский" штамм начал стремительно распространяться по миру - его зафиксировали на Кипре, в Таиланде, в Словакии, Грузии, США .

По оценке ВОЗ, этот штамм распространился уже в 22-х странах Европы.

В Минздраве Великобритании считают, что новый штамм коронавируса, который происходит из Южной Африки, более опасен, чем так называемый английский. Ученые заявляли, что штамм из Африки имеет несколько мутаций в важном "спаечном" белке, который вирус использует для поражения клеток человека. Также может вызывать большую концентрацию вирусных частей в организме, что, вероятно, будет способствовать более высокому уровню передачи. Кроме того, производители вакцины беспокоятся, что препарат может не защитить от африканского штамма, поэтому нужно будет модифицировать вакцину.

Региональный профессор медицины Оксфордского университета Джон Белл отметил, что вакцины от коронавируса, вероятно, эффективны от британского штамма, а относительно африканского есть сомнения. Однако, по его словам, адаптация вакцины под новый штамм продлится примерно месяц-два, для этого не понадобится год.