В ВСУ зарегистрировали еще 44 случая ковида
Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 8 человек.
За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 44 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.
Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.
Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 8 человек.
По состоянию на 9 января ковидом болеют 1 265 военнослужащих.
Всего за время пандемии выздоровели 13 263 военнослужащих, зафиксировано 38 летальных случаев.
"На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 49 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 8 человек", - говорится в сообщении.
Напомним, 8 января в Украине зафиксировано 4 846 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 168 детей и 176 медработников. Госпитализированы - 2 411 человек, летальных исходов - 80, выздоровели 7 961 человек.