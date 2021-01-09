В ВСУ зарегистрировали еще 44 случая ковида

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 8 человек.

В ВСУ зарегистрировали еще 44 случая ковида
Фото: Київська міськрада

За минувшие сутки в Вооруженных Силах Украины зарегистрировано 44 новых случая заболевания острой респираторной болезнью COVID-19.

Об этом сообщили в Командовании Медицинских сил ВСУ.

Из них в учреждения здравоохранения госпитализированы 8 человек.

По состоянию на 9 января ковидом болеют 1 265 военнослужащих.

Всего за время пандемии выздоровели 13 263 военнослужащих, зафиксировано 38 летальных случаев.

"На изоляции (в том числе самоизоляции) находится 49 человек. Количество военнослужащих, у которых заканчивается изоляция в течение ближайших трех суток - 8 человек", - говорится в сообщении.

Напомним, 8 января в Украине зафиксировано 4 846 новых случаев коронавируса, в частности, заболели 168 детей и 176 медработников. Госпитализированы - 2 411 человек, летальных исходов - 80, выздоровели 7 961 человек.

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