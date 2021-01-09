Степанов объяснил, почему в супермаркетах запретили продажу батареек и носков

Одежду, батарейки или носки можно заказать через интернет-магазины, отметил министр здравоохранения.

Логика ограничений усиленного карантина основывается на законах эпидемиологии.

Об этом заявил на пресс-конференции Министр здравоохранения Максим Степанов.

"Например, ассортимент обычного супермаркета предлагает широкий выбор любых товаров продуктовой и непродуктовой группы. Из 100 человек, которым нужно сделать покупки, 20 пойдут в супермаркет, чтобы купить еду, 20 приобретут средства гигиены, 20 человек будут покупать посуду или бытовую технику", - сказал он.

Зато другие покупатели, планировавшие приобрести одежду, батарейки или носки (в случае запрета реализации таких товаров в помещении магазина), заказывают их через интернет-магазины, отметил он.

"Иными словами, из 100 человек, которые могли бы находиться на территории супермаркета, подвергаясь опасности заразиться COVID-19, в магазине будут находиться только 40. Следовательно, вероятность того, что они инфицируются или инфицируют окружение, уменьшается в разы", - добавил он .

Напомним, в Украине с полуночи 8 января по 00:00 25 января введены усиленные карантинные ограничения.

Локдаун предусматривает закрытие всех учебных заведений, кроме дошкольных и специальных.

Январский усиленный карантин подобен тому, что был введен в начале пандемии в марте, но имеет некоторые смягчения. В частности, будет работать общественный транспорт, границы остаются открытыми, салоны красоты и парикмахерские будут работать по предварительной записи.

Кафе, бары, рестораны будут работать только на доставку заказов или на вынос. Запрещен прием посетителей в торгово-развлекательных центрах, кроме покупки товаров первой необходимости в супермаркетах, аптеках, зоомагазинах.