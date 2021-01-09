Боевики снова стреляли возле Луганского и Водяного

9 января незаконные вооруженные формирования РФ трижды нарушали "режим тишины" на Донбассе.

Об этом сообщила пресс-служба ООС.

"Два обстрела были осуществлены в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север". Так, вблизи населенного пункта Луганское роSSийско-оккупационные войска открывали огонь в сторону украинских позиций из автоматических и станковых противотанковых гранатометов и крупнокалиберных пулеметов", - говорится в сообщении.

Также неподалеку Водяного, что на Приазовье, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов.

Среди украинских воинов боевых потерь нет.

Украинская сторона сообщила ОБСЕ о фактах нарушения режима прекращения огня.

Напомним, за прошедшие сутки, 8 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе было зафиксировано девять нарушений режима прекращения огня. Среди наших воинов боевых потерь не было.