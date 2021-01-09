Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявил, что благодаря правительственным программам поддержки бизнеса, удалось сохранить почти 550 тысяч рабочих мест.

Об этом глава правительства написал в Facebook.

"Благодаря правительственным программам поддержки бизнеса, удалось сохранить почти 550 тысяч рабочих мест. Ключевую роль здесь сыграла программа по частичной безработице, по которой государственная поддержка бизнеса составила более 3 млрд грн", - завил Шмыгаль.

По его словам, благодаря государственной поддержке, в 2020 году было трудоустроено более 600 тысяч украинцев.

Глава правительства также отметил, что впервые в истории Украины минимальная заработная плата превысила отметку в 200 долларов, а Украина стала четвертой страной из 15 на постсоветском пространстве, "минималка" которой перешагнула эту границу. Это стало возможным, благодаря росту экономики и производительности труда в 2020 году.

Шмыгаль добавил, что правительство прогнозирует рост реальной средней зарплаты примерно на 13%.

Напомним, почти 500 000 украинцев получили одноразовую помощь в размере 8000 гривен, предусмотренную пакетом помощи в связи с карантинными ограничениями. В общем перечислено 3,64 млрд гривен.