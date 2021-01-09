В Тернополе массово штрафуют предпринимателей, локдаун могут ввести с понедельника, - мэр

Правоохранители выставят кордоны вокруг школ, а на директоров учебных заведений и учителей будут открыты дела, отметил мэр города Сергей Надал.

В Тернополе, несмотря на решение городской комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, полиция начала массово штрафовать предпринимателей.

Об этом в соцсети Facebook написал мэр Тернополя Сергей Надал.

"Хотя показатели заболеваемости свидетельствуют: количество вновь выявленных больных 8 января - 36, 9 января - 27. Эти показатели значительно меньше, чем были, например, осенью", - сказал он.

По словам мэра, правоохранители выставят кордоны вокруг школ, чтобы не допустить детей на учебу, а на директоров учебных заведений и учителей будут открыты дела. "Я не исключаю, что против членов городской комиссии по чрезвычайным ситуациям, работников управлений могут также открыть дела. Это давление и методы запугивания, которые использовали еще во времена Януковича", - добавил Надал.

Мэр отметил, что в "Тернополе воевать с полицией никто не будет". "Я не имею права рисковать людьми и городом. Мы все стали заложниками навязанных некомпетентных решений власти. Я не могу рисковать делами на ни в чем не повинных педагогов и директоров школ, работников городского совета, а также сорванными планами тех родителей, чьи дети в понедельник планируют не впустить в школы", - говорится в его сообщении.

В эти выходные запланировано экстренное заседание областной комиссии по чрезвычайным ситуациям при Тернопольской облгосадминистрации, добавил он. "Очень вероятно, что они отменят решение городской комиссии и таки введут локдаун в Тернополе с 11 января", - сказал городской голова.

Напомним, что с 8 по 25 января в Украине введен локдаун. Январский усиленный карантин подобен тому, что был введен в начале пандемии в марте, но имеет некоторые смягчения. В частности, будет работать общественный транспорт, границы остаются открытыми, салоны красоты и парикмахерские будут работать по предварительной записи.

Против локдауна с 8 января выступала власть Тернополя и Черкасс. Черкасский мэр Анатолий Бондаренко заявил, что в городе ситуация с заболеваемостью коронавирусом контролируется, поэтому такой карантин он не считает необходимым.

В Тернополе решили вернуть школьников на учебу после каникул с 11 января. Также Надал заявил, что город перейдет в режим локдауна, если в ближайшее время будет наблюдаться рост заболеваемости.