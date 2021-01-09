После 10-месячного перерыва Европарламент соберется на сессию в Страсбурге

Помещение Европарламента в Страсбурге не использовалось с марта.

С 18 по 21 января Европарламент соберется на первую в 2021 году сессию.

Об этом сообщил Укринформ со ссылкой на своего корреспондента.

Помещение Европарламента в Страсбурге не использовалось для мероприятий, включая пленарные сессии, с марта 2020 года из-за карантинных и санитарных ограничений.

В соответствии с договорами о ЕС , пленарные заседания Европарламента должны ежемесячно проводиться в столице французского Эльзаса.

С просьбой (требованием) восстановить заседания в Страсбурге к президенту Европарламента Дэвиду Сассоли обращался письмом лично президент Франции Эммануэль Макрон.

Из-за отсутствия деятельности Европарламента в Страсбурге город страдает от значительных финансовых убытков.

Напомним, первый заместитель министра иностранных дел Эмине Джапарова и депутаты Верховной Рады презентовали Европейскому парламенту Крымскую платформу.