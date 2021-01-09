В США суды рассматривают дела в отношении 53 человек, участвовавших в нападении на Капитолий

В ФБР объявили награду в 50 тыс. долларов за информацию о людях, которые пронесли взрывные устройства на территорию Конгресса.

?В США суды рассматривают дела в отношении 53 человек, участвовавших в нападении на Капитолий
Фото: golosameriki.com

Федеральный суд округа Колумбия рассматривает обвинения в отношении 13 человек, участвовавших в нападении на Конгресс США 6 января 2021 года.

Об этом пишет “Голос Украины” со ссылкой на Министерство юстиции США.

Дела еще почти 40 человек сейчас рассматривает Высший суд округа Колумбия.

Среди обвинений - незаконное проникновение в Капитолий, в том числе с оружием, нарушение комендантского часа и ряд других статей.

"Атака на здание Капитолия США была атакой на один из ключевых институтов нашей страны. Наше ведомство в сотрудничестве с другими правоохранительными органами оперативно использует все ресурсы для выявления, ареста и начала судебного преследования лиц, участвовавших в преступных действиях в здании Капитолия США", - заявил и. о. прокурора США Майкл Шервин.

В ФБР объявили награду в 50 тыс. долларов за информацию о людях, которые пронесли взрывные устройства на территорию Конгресса.

В полиции Вашингтона объявили, что получили около 17 тысяч сообщений от граждан об участниках нападения.

Как пишет edition.cnn.com, среди тех, кому объявили обвинения - депутат-республиканнец из Западной Вирджинии Деррик Эванс.

Напомним, в среду, 6 января, из-за штурма Капитолия Конгресс США не смог объявить Джо Байдена президентом, заседание было сорвано. В результате беспорядков во время штурма Капитолия в Вашингтоне погибли пять человек.

7 января Конгресс возобновил работу и утвердил победу Байдена на президентских выборах в США. Трамп пообещал "упорядоченную" передачу власти преемнику.

20 января должна состояться инаугурация нового президента США.

И.о. Федерального прокурора США Майкл Шервин и Генеральный прокурор округа Колумбия Карл Расин допускают начало следствия против Трампа, его старшего сына и экс-мэра Нью-Йорка, адвоката Трампа Рудольфа Джулиани за подстрекательство радикальных организаций, участники которых штурмовали здание Капитолия 6 января.

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