После беспорядков в Вашингтоне два министра правительства Трампа заявили об отставке

Мирная передача власти - это то, что отличает Америку от "банановых республик", заявила министр.

После беспорядков в Вашингтоне два министра правительства Трампа заявили об отставке
Фото: whitehouse.gov

В США после беспорядков в Вашингтоне об отставке заявили министр транспорта Элейн Чао и министр образования Бетси ДеВос.

Элейн Чао об отставке написала в Твиттере: "Сегодня я объявляю о своей отставке с должности министра транспорта США, которая вступает в силу 11 января".

Она добавила, что события в американской столице были "травматическими и их можно было избежать". "Они меня взволновали так, что я не могу оставаться в стороне", - отметила министр.

It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation. pic.twitter.com/rFxPsBoh6t

— Sec. Elaine Chao (@SecElaineChao) January 7, 2021

Министр образования США Бетси ДеВос также решила покинуть пост в правительстве.

Как пишет The New York Times, ДеВос направила соответствующее письмо президенту Дональду Трампу.

По ее словам, она хотела остаться в правительстве до смены администрации, но ее планы изменились после захвата Капитолия.

"Мирная передача власти - это то, что отличает американскую представительную демократию от "банановых республик"", - написала она в Твиттере.

pic.twitter.com/WtdwD6a2lm

— Secretary Betsy DeVos (@BetsyDeVosED) January 6, 2021

Напомним, в среду, 6 января, из-за штурма Капитолия Конгресс США не смог объявить Джо Байдена президентом, заседание было сорвано.

7 января Конгресс возобновил работу и утвердил победу Байдена на президентских выборах в США. Трамп пообещал "упорядоченную" передачу власти преемнику.

В результате беспорядков погибло 5 человек, в частности полицейский Капитолия.

20 января должна состояться инаугурация нового президента США.

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