После беспорядков в Вашингтоне два министра правительства Трампа заявили об отставке
Мирная передача власти - это то, что отличает Америку от "банановых республик", заявила министр.
В США после беспорядков в Вашингтоне об отставке заявили министр транспорта Элейн Чао и министр образования Бетси ДеВос.
Элейн Чао об отставке написала в Твиттере: "Сегодня я объявляю о своей отставке с должности министра транспорта США, которая вступает в силу 11 января".
Она добавила, что события в американской столице были "травматическими и их можно было избежать". "Они меня взволновали так, что я не могу оставаться в стороне", - отметила министр.
It has been the honor of a lifetime to serve the U.S. Department of Transportation.— Sec. Elaine Chao (@SecElaineChao)
pic.twitter.com/rFxPsBoh6t January 7, 2021
Министр образования США Бетси ДеВос также решила покинуть пост в правительстве.
Как пишет The New York Times, ДеВос направила соответствующее письмо президенту Дональду Трампу.
По ее словам, она хотела остаться в правительстве до смены администрации, но ее планы изменились после захвата Капитолия.
"Мирная передача власти - это то, что отличает американскую представительную демократию от "банановых республик"", - написала она в Твиттере.
January 6, 2021
Напомним, в среду, 6 января, из-за штурма Капитолия Конгресс США не смог объявить Джо Байдена президентом, заседание было сорвано.
7 января Конгресс возобновил работу и утвердил победу Байдена на президентских выборах в США. Трамп пообещал "упорядоченную" передачу власти преемнику.
В результате беспорядков погибло 5 человек, в частности полицейский Капитолия.
20 января должна состояться инаугурация нового президента США.