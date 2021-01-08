Сегодня оккупанты на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня

Противник открывал огонь из минометов и гранатометов вблизи Водяного.

С начала текущих суток, 8 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе были зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня.

Об этом сообщает пресс-служба ООС.

Так, на Приазовье противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Водяного.

На обстрелы противника наши защитники открыли ответный огонь. Среди украинских воинов боевых потерь нет.

За прошедшие сутки, 7 января, были зафиксированы восемь нарушений режима прекращения огня.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также - крупнокалиберных пулеметов неподалеку от Луганского. Вблизи населенного пункта Хутор Вольный оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в пригороде Попасной - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Огневая активность роSSийско-оккупационных войск была замечена и в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Рядом с Авдеевкой враг применил в сторону украинских позиций ручной противотанковый гранатомет, у Гранитного - автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.

О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ . На обстрелы вооруженных формирований РоSSийской Федерации украинские защитники открывали ответный огонь. Среди наших воинов боевых потерь нет.

Напомним, в течение суток 6 января на Донбассе зафиксированы три нарушения режима тишины со стороны оккупантов.