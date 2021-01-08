Сегодня оккупанты на Донбассе четыре раза нарушили режим прекращения огня
Противник открывал огонь из минометов и гранатометов вблизи Водяного.
С начала текущих суток, 8 января, в районе проведения операции Объединенных сил на Донбассе были зафиксированы четыре нарушения режима прекращения огня.
Об этом сообщает пресс-служба ООС.
Так, на Приазовье противник открывал огонь из минометов 120-го калибра, гранатометов различных систем и крупнокалиберного пулемета вблизи Водяного.
На обстрелы противника наши защитники открыли ответный огонь. Среди украинских воинов боевых потерь нет.
За прошедшие сутки, 7 января, были зафиксированы восемь нарушений режима прекращения огня.
В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Север» вооруженные формирования РоSSийской Федерации открывали огонь из станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также - крупнокалиберных пулеметов неподалеку от Луганского. Вблизи населенного пункта Хутор Вольный оккупанты вели огонь из станковых противотанковых гранатометов, а в пригороде Попасной - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.
Огневая активность роSSийско-оккупационных войск была замечена и в районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток». Неподалеку от Водяного, что на Приазовье, противник дважды открывал огонь из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. Рядом с Авдеевкой враг применил в сторону украинских позиций ручной противотанковый гранатомет, у Гранитного - автоматический станковый гранатомет и крупнокалиберный пулемет.
О фактах нарушения режима прекращения огня через Украинскую сторону СЦКК сообщено представителям ОБСЕ. На обстрелы вооруженных формирований РоSSийской Федерации украинские защитники открывали ответный огонь. Среди наших воинов боевых потерь нет.
Напомним, в течение суток 6 января на Донбассе зафиксированы три нарушения режима тишины со стороны оккупантов.