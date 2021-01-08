СБУ возбудила дело из-за "подпольных прививок" в Украине

По версии следствия, группа лиц переправила в Украину ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer.

СБУ возбудила дело из-за "подпольных прививок" в Украине
Фото: Макс Требухов

Служба безопасности расследует ввоз в Украину, хранение и применение ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств под видом вакцины Pfizer от COVID-19.

Об этом "Суспільному" сообщили в пресс-службе СБУ.

"По состоянию на сейчас известно, что группа лиц по предварительному сговору, в нарушение установленных правил, приобрела, перевозила, хранила и отпускала ядовитые или сильнодействующие лекарственные средства под видом вакцины от вируса COVID-19 производства компании Pfizer", - заявили в спецслужбе.

Расследованием проверяются обстоятельства применения этих средств, вакцинации отдельных граждан как в медицинских учреждениях, так и за их пределами.

В Единый реестр досудебного расследования 6 января 2021 года внесены сведения по признакам преступления, предусмотренного ч.3 ст. 321 УК Украины: "Незаконное производство, изготовление, приобретение, перевозка, пересылка, хранение с целью сбыта или сбыт ядовитых или сильнодействующих веществ или ядовитых или сильнодействующих лекарственных средств". Санкция статьи предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет.

Вакцинация от ковида в Украине, в отличие от многих стран, официально еще не началась. Ожидается, что государство получит препарат по инициативе COVAX в первом квартале этого года. Также Украина заказала китайскую вакцину Sinovac, первую партию доставят в течение 30 дней после регистрации препарата.

В СМИ сообщали, что в конце декабря чартерным рейсом в Украину якобы доставили вакцину Pfizer/BioNTech, а прививались нею украинские чиновники, которые заплатили 2500 евро при реальной стоимости в 15,50 евро за дозу для стран ЕС. Одним из уже привитых называли премьера Дениса Шмыгаля.

Страну, из которой якобы доставили препарат, не называли, однако упоминали об "израильских расследователях".

Министерство охраны здорорвья Израиля исключает возможность контрабанды или скрытой транспортировки вакцины со своей территории.

Денис Шмыгаль опроверг, что вакцинировался, и призвал МОЗ и МВД проверить изложенную в СМИ информацию.

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