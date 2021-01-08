Порошенко почтил жертв авиакатастрофы в Иране

Экс-президент, лидер партии «Европейская Солидарность» Петр Порошенко почтил память жертв авиакатастрофы самолета МАУ, произошедшей год назад в небе над Тегераном. На своей странице в Facebook Порошенко написал, что украинская власть должна довести расследование до логического завершения, установить виновников трагедии и добиться справедливой компенсации для семей погибших украинцев.

«Год назад в авиакатастрофе самолета рейса PS752 Международных авиалиний Украины под Тегераном погибли 176 человек. Среди них были и наши сограждане - девять членов экипажа и двое пассажиров", - пишет Порошенко.

«Сегодня уже понятно, что самолет был сбит иранской военной системой ПВО. Преступный выстрел, который стоил жизни стольких невинных. Ужасная трагедия, боль от которой чувствуем и по сей день», - отмечает пятый Президент.

«Дело чести для украинской власти довести признанную ответственность Ирана до логического завершения, установить всех виновных и причастных к преступлению, разоблачить все обстоятельства этой трагедии и добиться достойных компенсаций семьям погибших», - убежден Петр Порошенко.

«Вечная память жертвам рейса PS752 и Божьей поддержки их родным и близким. Мы помним», - написал Порошенко.