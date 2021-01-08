Украина может получить вакцину от ковида уже в ближайшее время, - Ляшко

Об этом говорится в письме от COVAX, заявил главный государственный санитарный врач Украины.

Украина может получить вакцину от ковида уже в ближайшее время, - Ляшко
Фото: kmu.gov.ua

Украина получила от COVAX письмо о возможности поставок в страну вакцины от коронавируса в ближайшее время.

Об этом в соцсети Facebook написал главный государственный санитарный врач Украины Виктор Ляшко.

"Получили от COVAX письмо о возможности поставок в страну м-РНК вакцины уже в ближайшее время", - написал он.

Напомним, 18 ноября COVAX подтвердил информацию о выделении Украине вакцины от коронавируса на бесплатной основе для 4 миллионов человек.

12 декабря Украина получила от COVAX официальное одобрение запроса на получение вакцины от COVID-19.

Украина получит вакцину от коронавируса несколькими партиями. Первый транш средства будет состоять из 1,2 миллиона доз.

30 декабря Министерство здравоохранения заключило контракт о поставках в Украину 1,9 миллиона доз вакцины производства компании Sinovac Biotech против коронавируса. Речь идет о закупке 1,9 млн доз по цене 504 грн за дозу.

Минздрав планирует в течение года вакцинировать от коронавируса 23 млн украинцев. Это предусматривает утвержденный министерством план вакцинации.

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