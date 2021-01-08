В больнице скончался полицейский, раненный во время штурма Капитолия

Расследование обстоятельств смерти полицейского будет вести отдел по расследованию убийств полиции Вашингтона, полиция Капитолия и ФБР.

В больнице скончался полицейский, раненный во время штурма Капитолия
Фото: bbc.com

Полицейский, который был ранен во время беспорядков в Вашингтоне 6 января, скончался в больнице.

Об этом информирует Немецкая волна со ссылкой на Полицию Капитолия.

Полицейский пострадал во время "физического столкновения" с протестующими во время защиты Капитолия и разгона сторонников действующего президента Дональда Трампа.

Офицер начал нести службу в полиции Капитолия с июля 2008 года, в последнее время работал в отделе службы быстрого реагирования.

По возвращении в свой участок он потерял сознание, его срочно доставили в больницу, где он скончался вечером в четверг, 7 января.

Расследование обстоятельств смерти полицейского будет вести отдел по расследованию убийств полиции Вашингтона, полиция Капитолия и следователи ФБР.

Отметим, это уже пятая жертва беспорядков в США.

Напомним, в среду, 6 января, из-за штурма Капитолия Конгресс США не смог объявили Джо Байдена президентом, заседание было сорвано. В результате беспорядков во время штурма Капитолия в Вашингтоне погибли четыре человека.

7 января Конгресс возобновил работу и утвердил победу Байдена на президентских выборах в США. Трамп пообещал "упорядоченную" передачу власти преемнику.

20 января должна состояться инаугурация нового президента США.

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